Tavernes de la Valldigna defiende el reparto de las paradas del Correbars en el Festival de Xarangues tras las críticas de varios locales

Tavernes de la Valldigna vive el primer sábado de sus fiestas patronales con uno de los acontecimientos que congrega a un mayor número de vecinos y visitantes. El Festival de Xarangues se ha consolidado como una de las citas más multitudinarias del programa festivo, con música y animación en distintos puntos de la ciudad.

La jornada arranca con el tradicional Correbars, que culmina en la plaza Major con la participación en esta edición de ocho agrupaciones y una charanga invitada. Durante el recorrido, las charangas recorren distintos establecimientos mientras animan a los vecinos que se encuentran almorzando en sus mesas. Se trata de una fórmula que ha despertado un creciente interés entre los locales de la ciudad, muchos de los cuales aspiran a formar parte del circuito.

Precisamente, la selección de los establecimientos participantes ha generado críticas en las últimas horas. Algunos bares han lamentado haberse quedado fuera del recorrido y han cuestionado incluso la gestión del Ayuntamiento de Tavernes.

Ante estas críticas, el concejal de Fiestas, Carlos Torres, ha salido al paso para aclarar los criterios que se siguen a la hora de configurar el Correbars. El edil explica que sus declaraciones llegan «después de que circularan en un grupo de Facebook publicaciones relacionadas con la selección de los establecimientos participantes», un grupo del que, asegura, no forma parte.

Torres sostiene que ningún bar tiene reservada su participación en el Correbars de un año para otro. Según explica, los establecimientos interesados deben ponerse en contacto con la organización entre los meses de mayo y junio, y las solicitudes se atienden hasta completar el cupo establecido. En esta edición, el recorrido contempla un máximo de siete paradas.

La limitación responde a razones organizativas, ya que el objetivo es garantizar que el Correbars pueda finalizar a una hora adecuada para celebrar posteriormente la entrega de premios, prevista a mediodía. A la hora de diseñar el recorrido también se tiene en cuenta la ubicación de los establecimientos, con el fin de evitar desplazamientos excesivamente largos entre las distintas paradas y facilitar el trabajo de las charangas.

Contactos

El concejal explica además que algún establecimiento se puso en contacto con la organización ya en septiembre para solicitar su incorporación al recorrido. Para entonces, según relata, las paradas ya estaban asignadas y los locales participantes habían presentado las correspondientes instancias, unos trámites necesarios, entre otras cuestiones, para que la Policía Local pudiera organizar los cortes de calles.

No obstante, ante la petición de uno de estos establecimientos, se trasladó a los organizadores la posibilidad de que las charangas pasaran por delante del local, después de que sus responsables comunicaran que tenían un elevado número de almuerzos encargados.

Torres insiste en que la organización del evento implica la coordinación de distintos departamentos y servicios municipales, entre ellos la Policía Local, por lo que considera necesario cerrar con suficiente antelación tanto el recorrido como las paradas definitivas.

El edil también rechaza que la elección de los establecimientos responda a amistades o intereses personales, tal y como, según asegura, se había insinuado en redes sociales. «Se trata de organización», afirma, al tiempo que recuerda a los establecimientos interesados la necesidad de estar pendientes de los plazos y presentar las correspondientes solicitudes «en tiempo y forma».

Noticias relacionadas

Por último, Torres ha agradecido el trabajo de los responsables del Festival de Xarangues y de los distintos departamentos del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna que participan en la organización de esta multitudinaria cita de las fiestas patronales.