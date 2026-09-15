Alertan del impacto de las colonias felinas sobre la fauna del lago de la Goleta de Tavernes de la Valldigna

La asociación ecologista Valldigna Verda ha alertado a los ayuntamientos y a las personas encargadas de la gestión de las colonias felinas urbanas sobre el posible impacto ambiental que pueden generar, especialmente cuando se ubican en espacios naturales sensibles. Como ejemplo, la entidad señala la colonia situada junto al lago de la Goleta, en la playa de Tavernes de la Valldigna.

Valldigna Verda sostiene que la presencia de gatos en este enclave coincide con una importante concentración de aves y otras especies de fauna y se encuentra, además, a escasos metros de uno de los principales puntos de nidificación de golondrinas. La asociación considera que la proximidad de la colonia a estos espacios incrementa el riesgo de depredación sobre aves y pequeños vertebrados y cita diversos estudios sobre el impacto de los gatos domésticos con acceso al exterior sobre la fauna silvestre.

Según los datos que maneja la entidad a partir de estos estudios, cientos de millones de animales son depredados anualmente por gatos con acceso al exterior, una presión que, asegura, está relacionada con la amenaza para numerosas especies de aves, mamíferos y reptiles. En el caso de España, Valldigna Verda sitúa entre 200 y 400 millones el número de animales que son depredados cada año por gatos callejeros. En las zonas húmedas, añade, este impacto puede ser mayor debido a la concentración de especies y a la facilidad de captura durante los periodos de nidificación y alimentación.

La asociación considera que esta problemática también es visible en Tavernes de la Valldigna. En distintos puntos del río donde se han instalado colonias felinas, afirma que es «relativamente habitual observar gatos con animales silvestres entre los dientes». A su juicio, estas situaciones evidencian una presión depredadora añadida sobre un ecosistema «ya de por sí frágil» y exponen a aves de humedal, anfibios y reptiles a una mayor mortalidad.

Valldigna Verda reconoce, al mismo tiempo, el trabajo de la administración local y de las personas voluntarias y cuidadoras de las colonias, así como la puesta en marcha de mecanismos de gestión orientados al bienestar animal, como los programas CER (Captura, Esterilización y Retorno). No obstante, reclama que la variable ambiental tenga un mayor peso a la hora de determinar la ubicación de estos puntos.

La entidad considera que el mantenimiento de las colonias «nunca puede hacerse a costa de la fauna silvestre» y advierte de que situar puntos de alimentación y gestión felina en zonas húmedas, lagunas o áreas de nidificación puede generar afecciones sobre la fauna. Por ello, defiende una planificación territorial que evite la proximidad de las colonias a espacios de elevado valor ecológico y permita compatibilizar el bienestar animal con la protección de la biodiversidad.

La asociación también reclama un mayor control sobre los puntos de alimentación y considera necesario revisar el modelo de gestión de los gatos comunitarios, aunque reconoce que cualquier modificación en este ámbito requeriría cambios en la normativa estatal.

«Respetamos y valoramos la labor que realizan voluntarios y asociaciones; somos conscientes de las lamentables situaciones en las que se encuentran algunos ejemplares, pero hay que ser mucho más escrupuloso cuando se decide establecer la ubicación de las colonias controladas y, sobre todo, hay que ser más contundente a la hora de no permitir las colonias no controladas», señala Valldigna Verda. «El mantenimiento de las colonias felinas no puede hacerse a costa de la fauna silvestre ni de la biodiversidad», concluye.

Modelo de gestión

Por su parte, el concejal de Bienestar Animal de Tavernes de la Valldigna, Josep Llàcer, ha puesto en valor el trabajo realizado por el ayuntamiento junto a las cuidadoras y personas voluntarias para garantizar la gestión de las 16 colonias felinas repartidas por el municipio.

Llàcer explica que, a la hora de establecer estos puntos, se tiene en cuenta si los gatos ya pertenecen a esa zona, ya que «son animales que seguramente volverán a ese lugar». El edil defiende que el consistorio dispone de un plan de gestión y control de las colonias que, asegura, «se encuentra muy avanzado respecto a otros municipios» y que contempla diferentes factores a la hora de determinar su ubicación.

El responsable municipal recuerda además que el Ayuntamiento ha distribuido recientemente pienso entre las cuidadoras de las colonias, por lo que considera que los animales disponen de una fuente de alimentación controlada. «No necesitan cazar otro tipo de animales, ya que tienen su propia comida», sostiene. Llàcer reconoce, no obstante, que sin los trabajos de esterilización la situación «podría ser peor».

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El concejal coincide con la asociación ecologista en la necesidad de buscar un equilibrio entre ambos intereses y recalca que es importante «conciliar el bienestar animal y la fauna de estas zonas».