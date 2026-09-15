De la calle a las aulas: los agentes tutores de Gandia refuerzan su papel para proteger a los menores

Gandia se convirtió ayer en el punto de encuentro de los profesionales que trabajan en la protección de la infancia y la adolescencia con la celebración del primer Encuentro de Agentes Tutores de la Comunitat Valenciana. El Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acogió esta jornada, que permitió compartir experiencias y poner en valor el trabajo que desarrolla la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de Gandia, un modelo basado en la prevención, la mediación y la proximidad que se ha consolidado como referente dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.

Las cifras muestran el alcance de esta labor. Durante el curso 2025-2026, los agentes realizaron 789 actuaciones, mantuvieron 53 reuniones relacionadas con el absentismo escolar, efectuaron 107 controles específicos, intervinieron en 24 incidencias relacionadas con menores e impartieron 289 talleres formativos en los centros educativos de la ciudad.

Además, la unidad gestionó 289 notificaciones de absentismo derivadas a los servicios sociales y elaboró 71 hojas de protección de menores. Unos datos que reflejan la intensa actividad preventiva y de acompañamiento que desarrolla este servicio en coordinación con la comunidad educativa y las familias.

La Unidad de Agente Tutor de Gandia ha logrado consolidarse como un referente gracias a un modelo basado en la prevención, la mediación y la proximidad. Su labor ha sido reconocida con dos premios nacionales de buenas prácticas, otorgados por la Asociación Nacional de Agentes Tutores y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacó que el trabajo de los agentes se desarrolla tanto en la calle como dentro de las aulas, donde imparten talleres sobre educación vial, primeros auxilios, violencia de género, adicciones, ciberacoso y convivencia. El objetivo es contribuir a que los jóvenes perciban a la Policía Local como una figura cercana y de confianza.

Asimismo, puso en valor la coordinación permanente entre la Policía Local, los centros educativos, los servicios sociales y las familias, un trabajo conjunto que ha permitido mejorar la detección precoz de situaciones de riesgo y reducir significativamente los casos graves de absentismo escolar.

"Vosotros, los agentes tutores, representáis la cara más humana, cercana y asistencial de nuestra Policía Local. Muchas veces vuestro trabajo es silencioso y discreto, pero salva vidas y canaliza futuros", afirmó el primer edil.

En este sentido, Prieto señaló que el modelo de protección ciudadana también pasa por continuar apostando por la figura del agente tutor, una unidad que se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje social de la ciudad. "Representa un modelo policial diferente, más pedagógico que coercitivo, donde la prevención y el acompañamiento sustituyen al régimen sancionador", explicó.

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El acto inaugural contó también con la participación de la concejala delegada de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant; el comisario jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa; y el presidente de la Asociación Nacional de Agentes Tutores, Rafael Covas Femenía.