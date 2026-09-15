El Campus de Gandia de la UPV reunirá a las primeras promociones de Telecomunicación para celebrar el 30 aniversario del Grado
Será este viernes, una oportunidad para compartir recuerdos con antiguos compañeros y profesorado
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València reunirá a sus primeras promociones del Grado de Telecomunicación para celebrar más de 30 años de historia.
La cita tendrá lugar este viernes, 18 de septiembre, a las 18 horas, y será una oportunidad para compartir recuerdos con antiguos compañeros y profesorado, y disfrutar de una tarde de "networking" en un ambiente cercano y distendido, según informaron fuentes del Campus a través de un comunicado.
La historia de los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen en el Campus de Gandia comenzó en octubre de 1993 con el inicio de una titulación pionera, que marcó el nacimiento de la formación universitaria en Telecomunicación en este campus de la UPV.
Tres años más tarde, en 1996, se graduó la primera promoción de ingenieras e ingenieros técnicos de Telecomunicación formados en Gandia, iniciando una trayectoria académica y profesional que ha continuado durante más de tres décadas.
Con motivo de este aniversario el Campus de Gandia de la UPV reunirá a las cinco primeras promociones en una jornada especialmente concebida para el reencuentro. El acto permitirá compartir experiencias, recordar los primeros años de la titulación y volver a encontrarse con antiguos compañeros, compañeras y profesorado.
Homenaje
Durante el encuentro también se rendirá homenaje a las personas tituladas que celebran 25 y 30 años desde su graduación, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo y prestigio de unos estudios que han desempeñado un papel fundamental en la identidad académica del Campus de Gandia.
Desde la dirección del centro se invita a todas las personas que formaron parte de estas primeras promociones a sumarse a esta celebración, concebida como un espacio para el reencuentro, el reconocimiento y la puesta en valor de una etapa decisiva en la historia de los estudios de Telecomunicación en el Campus de Gandia de la UPV.
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