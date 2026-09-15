Colaboración internacional: Gandia exporta a Chile su modelo urbanístico y de resiliencia ante los efectos del cambio climático

Gandia continúa consolidándose como un referente internacional en materia de planificación urbanística, sostenibilidad y adaptación al cambio climático. En el marco de la colaboración institucional que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con la ciudad chilena de Rancagua, varios representantes municipales participaron recientemente en el III Ciclo de Charlas organizado por la Universidad Internacional Municipalidad de Rancagua, un encuentro que reunió expertos nacionales e internacionales para abordar los principales retos de las ciudades del futuro.

La representación de Gandia estuvo integrada por la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y el jefe del Servicio de Infraestructuras y Planificación Urbanística del Ayuntamiento, Josep Blasco, que compartieron con responsables públicos, especialistas y ciudadanía la experiencia de la ciudad en el desarrollo de proyectos urbanos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y a proteger la población ante los efectos del cambio climático.

La iniciativa contó también con la participación de destacados referentes internacionales, entre ellos Salvador Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la planificación urbana sostenible.

Los representantes de Gandia participaron en un congreso celebrado en Chile / Levante-EMV

Durante las sesiones, los representantes de Gandia expusieron las principales estrategias impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años para avanzar hacia una ciudad más resiliente, sostenible y preparada para afrontar fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes.

Un modelo que ha convertido Gandia en un ejemplo de buenas prácticas urbanísticas gracias a la ejecución de importantes infraestructuras y actuaciones diseñadas para minimizar los riesgos asociados al cambio climático y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Ciclo de conferencias

El ciclo de conferencias reunió autoridades, representantes de organizaciones sociales, miembros de la comunidad universitaria y vecinos de Rancagua, consolidándose como un espacio de reflexión sobre el desarrollo de ciudades más sostenibles, seguras y centradas en las personas.

Por otro lado, también se realizaron varias reuniones con los responsables técnicos y políticos del área de urbanismo de la Municipalidad de Rancagua y del gobierno regional lo cual permitió dar a conocer las políticas urbanas desarrolladas a Gandia y compartir experiencias con especialistas y administraciones de diferentes países, favoreciendo el intercambio de conocimientos y soluciones innovadoras para afrontar desafíos comunes.

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Desde el Ayuntamiento se ha valorado muy positivamente esta iniciativa, que refuerza la proyección internacional de la ciudad y reconoce el trabajo realizado durante los últimos años en ámbitos como la planificación urbana, la gestión del territorio, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática.