Desalojan el centro de formación Labora de Gandia por un fuerte olor a gas

El centro de formación de Labora en Gandia, situado en el Camí Vell d'Oliva, ha sido desalojado de manera preventiva este mediodía tras detectar sus ocupantes un fuerte olor a gas de origen desconocido.

La Policía Local ha recibido el aviso sobre las 11.30 horas. Rápidamente se han desplazado dos patrullas, así como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. Tras realizar pruebas con medidores de gas, finalmente se ha descartado que existiera un escape o fuga en el centro o sus conducciones.

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La hipótesis que se maneja es que haya salido gas de alguna bombona de butano, ya que en este centro se hacen diferentes prácticas de soldadura. A esta hora tanto los alumnos como los profesores estaban a punto de regresar al centro, al no existir peligro para las personas, según confirman fuentes de la Policía Local.