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Gandia enciende sus atracciones para la Fira i Festes 2026: dos días con sonido y precios reducidos y noches hasta las 5 de la madrugada

El recinto abrirá sus puertas el viernes 25 de septiembre, a las 17 h

Atracciones de la feria de Gandia, en una imagen de archivo.

Atracciones de la feria de Gandia, en una imagen de archivo. / Àlex Oltra

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

El Recinto Ferial del Parque Ausiàs March de Gandia volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro de pequeños y mayores con motivo de Fira i Festes 2026, que se celebrará del 2 al 5 de octubre con un programa de 161 propuestas.

La feria de atracciones, uno de los reclamos habituales de estas fiestas, abrirá sus puertas el viernes 25 de septiembre, a las 17 horas, y permanecerá instalada hasta el lunes 12 de octubre. Durante estas semanas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de las distintas atracciones y propuestas de ocio para todas las edades.

El horario habitual será a partir de las 17 horas entre semana, mientras que los domingos y festivos las instalaciones abrirán desde las 11 horas. Durante los días grandes de Fira i Festes, el horario se ampliará, por lo que los días 2, 3 y 4 de octubre permanecerá abierta de 11 h a 14:30 h y de 17 h a 5 h, mientras que el 5 de octubre funcionará hasta las 2 de la madrugada.

Como en cada edición, las familias podrán disfrutar de precios reducidos el jueves 1 y el lunes 12 de octubre.

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La feria también busca ser inclusiva, por lo que contará con dos jornadas de sonido reducido hasta las 22 horas, previstas para el martes 6 y el viernes 9 de octubre, con el objetivo de favorecer el disfrute de las atracciones por parte de las personas especialmente sensibles al ruido.

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