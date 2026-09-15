Gandia pone en valor la memoria histórica del colectivo LGTBI en la quinta edición de las Jornadas Javier Abil

El Ayuntamiento de Gandia y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Safor-Valldigna (CLGS) han presentado la quinta edición de las Jornadas Javier Abil, una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de reflexión, reivindicación y visibilización del colectivo LGTBI. El eje central de la edición de este año será la recuperación y puesta en valor de la memoria histórica del colectivo.

La presentación ha contado con la participación de la regidora delegada de Igualdad, Diversidad y LGTBI, Maribel Codina, y del coordinador general del CLGS, Ximo López.

Durante su intervención, Codina ha recordado que estas jornadas nacieron con la voluntad de mantener viva la memoria de Javier Abil, víctima de un crimen homófobo que, según ha señalado, no recibió el reconocimiento judicial adecuado en no contemplarse finalmente la agravante de homofobia. «Consideramos que fue un caso de enorme gravedad que corría el riesgo de caer en el olvido. Por eso impulsamos primero una declaración institucional, después la instalación de una placa conmemorativa en el parque Marcel·lí Pérez y, posteriormente, estas jornadas, que ya llegan a la quinta edición y se han consolidado como una cita de referencia», ha explicado.

La edil ha destacado que, tanto las jornadas como la actividad conmemorativa prevista para el próximo 20 de septiembre, comparten un mismo objetivo: «reivindicar la memoria histórica del colectivo LGTBI y reconocer aquellas personas que han contribuido a avanzar en derechos y libertades».

Aumento de los discursos de odio

Por su parte, Ximo López ha alertado del incremento de los discursos de odio y de los retrocesos que, a su parecer, se están produciendo en materia de derechos y diversidad. En este sentido, ha defendido la necesidad de continuar generando espacios de reflexión y visibilización para combatir la discriminación y preservar la memoria colectiva.

Mónica Oltra hablará en Gandia en el marco de las Jornadas Javier Abil / Levante-EMV

La programación contará con la participación de destacadas personalidades y activistas vinculados a la defensa de los derechos LGTBI. Entre ellas figura Mónica Oltra, abogada y mediadora, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, quienes ofrecerá una reflexión sobre la evolución de las políticas de diversidad y los retos actuales del colectivo.

También participará el historiador y divulgador cultural Vicent Lloret, que centrará su intervención en la figura de Galceran de Borja, hermano de Sant Francesc de Borja y considerado una de las primeras personas documentadas por la Inquisición por un delito relacionado con la orientación sexual. La conferencia pretende recuperar una figura histórica que, según los organizadores, ha permanecido invisibilizada a pesar de su relevancia en la historia de Gandia.

Las jornadas incluirán, además, las aportaciones de Lara Carbó, del Consejo de Mujeres Rurales de la Safor; Mireia Feixas y Mar Ónega, integrantes de Enfermeras Feministas; y José Miguel Garre, actual Mister Gay Comunitat Valenciana 2026 y jefe de estudios de un instituto, quien abordará la importancia de los referentes LGTBI en el ámbito educativo.

La conducción del acto irá a cargo de Darío Gael, reconocido influencer trans y colaborador de publicaciones como Vanity Fair y Bogo.

Fiesta 20º aniversario

Como cierre de la programación, el próximo 20 de septiembre se celebrará una fiesta LGTBI conmemorativa del vigésimo cumpleaños del I Gandia Beach Pride, una iniciativa pionera que tuvo lugar en 2006 y que marcó el inicio de los acontecimientos de visibilización del colectivo en la ciudad.

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Desde la organización se ha insistido en la necesidad de continuar trabajando por la igualdad real y combatir cualquier forma de discriminación. En este sentido, López ha señalado que tanto a Gandia como en otros territorios se continúa detectando un aumento de situaciones de rechazo y discursos de odio, hecho que hace «más necesario que nunca continuar promoviendo la visibilidad, la sensibilización y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI».