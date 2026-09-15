La ingeniera de Castellonet que dejó los muebles para triunfar con sus "madeleines" con una lista de espera de 150 clientes a cinco meses de su apertura

Andrea Mestre protagoniza la historia de una ingeniera de producto (diseño de muebles) metida a repostera con la especialidad de las magdalenas francesas, "madeleines", en su versión valenciana.

Su éxito de comunicación a través de Instagram y TikTok ha llegado al extremo de tener ya una lista de espera de unas 150 personas para adquirir su producto, a pesar de no tener, siquiera, un obrador donde elaborar los dulces. Ella piensa que a finales de este año podrá tener unas instalaciones adecuadas en su residencia para iniciar la aventura de negocio en febrero de 2027.

Ahora "trabaja" en casa, con un horno normal, y reparte sus creaciones a familiares, amigos e, incluso, a sus vecinos y vecinas de Castellonet de la Conquesta.

Divulgación

Está inmersa en un periodo de divulgación de las "madeleines". De hecho, es muy activa en las redes sociales, aunque físicamente todavía no ha comparecido en ningún evento. Lo hará el lunes, 21 de septiembre, en la Gala Solidaria de Cáritas Gandia, si bien su presentación oficial puede ser el Porrat de Sant Macià de Ròtova en febrero del próximo año.

Intentó trabajar en el oficio para el que había estudiado en España tras ocho años empleada en el extranjero, pero no tuvo suerte y hace unos meses decidió cambiar radicalmente de plan. "Siempre he querido hacer algo con las manos para compartir y, además, quiero llevar una vida tranquila en Castellonet. La repostería me lo da todo", señala.

En el tema que le ocupa es autodidacta y un buen día se le ocurrió que la aventura culinaria podría llevar el nombre de "Bendita Sobremesa".

Andrea Mestre exhibe los productos que elabora en una imagen de sus redes sociales / Levante-EMV

A través de sus redes sociales, comunica y recibe mensajes relacionados con este nuevo estilo de vida. Hasta ella misma se sorprende: "Parece increíble la aceptación que está teniendo esta iniciativa".

Cuando esté en marcha el negocio, la clientela tendrá que contactar con ella, hacer el pedido a través de la web y acudir presencialmente al obrador de Castellonet. Andrea baraja, sin embargo, otras opciones como crear lugares de recogida de las elaboraciones o, incluso, un servicio de reparto a domicilio.

Para disfrutar

Las "madeleines" de Andrea son, en sus palabras, "delicadas y refinadas, sin perder el espíritu de la 'madeleine' tradicional francesa. Por fuera, una capa fina dorada en forma de concha, por dentro, ligeras y aireadas con una base de mantequilla tostada".

La imaginación va más allá, ya que creará un surtido nuevo cada mes, elaborado con ingredientes de temporada, con sabores tradicionales reinterpretados y otros que no se habían probado. "Por ejemplo, níspero y almendra en mayo o calabaza y chocolate negro en octubre", destaca Andrea. Añade: "No necesitan frío ni hay que cortarlas ni emplatarlas".

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En su campaña de promoción, Andrea deja claro que el producto que ofrece "es un postre de sobremesa para disfrutar en compañía, con el café o copa en mano, y ninguna prisa por irse".