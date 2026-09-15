El lado más solidario de las fiestas de Tavernes de la Valldigna: Cáritas recauda casi 1.800 euros con las paellas

Las fiestas patronales de Tavernes de la Valldigna no solo llenan de música, ambiente y actividades las calles de la localidad durante once días, sino que también tienen su lado más solidario. Cáritas Interparroquial ha recaudado cerca de 1.800 euros con la venta de los tiques para las paellas que se celebrarán este viernes por la noche. La cantidad se destinará a reforzar la labor y los servicios que la entidad presta a la ciudadanía.

La cita es una de las actividades más multitudinarias de las fiestas y congregará a centenares de vecinos y vecinas en torno a una noche de gastronomía, convivencia y música. En total, Cáritas ha vendido tiques para 297 paellas, de manera que la celebración permitirá también contribuir a la atención de las personas que recurren a la entidad.

La venta se llevó a cabo durante toda la mañana de este lunes en la Casa de la Cultura, donde los representantes de Cáritas atendieron a los vecinos que se acercaron para adquirir sus tiques. La jornada contó además con la visita de la alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, que acudió acompañada por las concejalas Amparo Bo, Encar Mifsud y Vicen Mifsud para conocer de primera mano el ritmo de venta y respaldar la iniciativa.

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Así, uno de los actos más esperados de las fiestas patronales incorpora también un componente social y convierte parte de la celebración en una oportunidad para colaborar con quienes más lo necesitan.