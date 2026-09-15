Más de medio centenar de negocios y empresas participarán en la VII Gala Gastronómica Solidaria de Cáritas Gandia
La convocatoria es el lunes, 21 de septiembre, a las 20.30 horas, en la plaza del Tirant de la ciudad
Cáritas Interparroquial de Gandia ha programado para el lunes, 21 de septiembre, la séptima edición de la Gala Gastronómica Solidaria. La cita es a las 20.30 horas en la plaza del Tirant de la ciudad.
Este evento, ya consolidado, reunirá en esta edición a más de 30 restaurantes, bares y distribuidores de bebidas, junto a cerca de 20 empresas colaboradoras que se han sumado a esta iniciativa con aportaciones de productos y servicios para la organización del evento y para la rifa solidaria.
Este año, los fondos recaudados se destinarán al Programa de Viviendas de Cáritas Gandia desde el que se acompaña a personas y familias en situación de vulnerabilidad, favoreciendo procesos de estabilidad y autonomía.
Tiquets
Las entradas tienen un precio de 20 € e incluyen seis tapas y bebida libre. Pueden adquirirse a través de nuestra página web: caritasgandia.org, en la sede de Cáritas, Duque Carles de Borja, 15, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h, y martes y jueves también de 17:00 a 19:00 h.
Asimismo, ya está disponible la rifa solidaria, con un coste de 5 €, cuyos boletos permitirán participar en el sorteo de más de 10 regalos y experiencias donados por empresas comprometidas con nuestra labor social.
Cáritas quiere compartir esta noche con la ciudadanía gandiense así como con las entidades que forman parte del tejido social de la ciudad en un encuentro que une gastronomía, música, solidaridad y compromiso con las personas y familias que más lo necesitan.
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