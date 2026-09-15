Los nuevos radares de Gandia que avisan al conductor sin multar

Gandia instalará nueve nuevos radares pedagógicos para alertar a los conductores sobre la velocidad a la que circulan, aunque sin ninguna finalidad sancionadora ni recaudatoria. Los dispositivos se distribuirán por distintos barrios y zonas estratégicas de la ciudad y se sumarán a los dos ya existentes, de manera que el municipio contará con un total de once radares pedagógicos.

Los nuevos equipos ya se están instalando de forma progresiva y entrarán en funcionamiento a lo largo de esta semana. Su ubicación se ha determinado según los criterios técnicos de los servicios municipales y de la Policía Local, con prioridad para zonas residenciales, entornos escolares y puntos en los que se ha detectado una mayor velocidad.

La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el ayuntamiento para mejorar la seguridad vial, la convivencia y la movilidad en las calles de Gandia, por lo que su objetivo es informar a los conductores de la velocidad a la que circulan y favorecer que reduzcan la marcha, especialmente en aquellos puntos donde se ha detectado una mayor velocidad de los vehículos.

La concejala de Movilidad, Tráfico y Transporte Público, Lydia Morant, ha visitado esta mañana, junto al comisario jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, uno de los nuevos dispositivos instalado en el barrio del Raval.

En sus palabras, "esta medida no tiene un afán sancionador ni recaudatorio. Son radares pedagógicos que buscan informar a la ciudadanía de la velocidad a la que circula, intentar que el conductor levante el pie del acelerador y generar entornos más amables y seguros para peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal".

Los radares funcionan además con energía solar, por lo que el consistorio destaca su carácter sostenible y su eficiencia energética. La responsable municipal ha defendido que estos dispositivos combinan tecnología y sostenibilidad con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más segura.

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Morant ha aprovechado la presentación para pedir a la ciudadanía que respete las normas de circulación y mantenga una conducción responsable. "Lo que buscamos es mejorar la convivencia en nuestra ciudad y generar entornos más seguros y amables para todas las personas usuarias de la vía pública", ha concluido.