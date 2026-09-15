Oliva reintroduce 200 ranas en l'Hort de la Bosca tras su desaparición por la acción de depredadores

Las ranas vuelven a croar en l'Hort de la Bosca de Oliva, uno de los pulmones verdes, en dirección a la playa, más apreciados por los vecinos, y donde se celebran algunos eventos sociales y de la ciudad a lo largo del año.

Estos anfibios habían desaparecido hace meses, sobre todo por la acción de depredadores, como la "gambúsia" (que se come los huevos), el cangrejo de río, los gatos asilvestrados que merodean el lugar, e incluso las garzas.

El Gobierno de Oliva avanza en la recuperación ambiental de su estanque. El pasado miércoles, 9 de septiembre, tuvo lugar una suelta de ranas procedentes del Centro Acuícola del Palmar, que gestiona la Generalitat.

En este proyecto trabajan las Concejalías de Participación Ciudadana y de Medio Ambiente. El objetivo es mejorar el estado de la balsa y favorecer la presencia de especies autóctonas. Además las ranas se comen a los mosquitos, por lo que ayudan a reducir la presencia de estos indeseables insectos para el ser humano.

Según explica el concejal de Medio Ambiente, Enrique Parra, durante el mes de agosto se procedió al vaciado y limpieza de la balsa, dándole un lavado de cara. También se eliminó la presencia de especies invasoras como las tortugas exóticas o la "gambúsia", y se preparó el estanque para la reintroducción de fauna autóctona.

Estanque de l'Hort de la Bosca. / Levante-EMV

Después, los técnicos se desplazaron al Palmar, donde se trajeron 200 ejemplares de ranas, cedidos por la conselleria, desde "cullerots" hasta jóvenes y adultas, que se soltaron en la balsa. También se depositaron pulgas de agua (Daphnia), un pequeño crustáceo que ayuda a filtrar el agua. Enrique Parra señaló que estas actuaciones, aunque de escaso presupuesto, "son importantes porque permiten preservar la biodiversidad".

El Carritxar

Por otra parte, continúa el proyecto de renaturalización del antiguo camping municipal del Carritxar financiado en su mayoría fondos europeos. Actualmente se está limpiando el algibe que se alimenta de un pozo cercano, perforado a 120 metros de profundidad, para que sirva de refugio a los numerosos sapos, que se han reproducido a un ritmo vertiginoso.

Por otra parte, la idea es que la antigua piscina sirva como un punto de recogida de agua ante un incendio forestal. También se está construyendo una faja perimetral junto al camino de acceso al Carritxar con el mismo fin.