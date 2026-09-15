La patinadora de Xeraco, Mireia Montilla, se consagra en la élite internacional: "Tras ser campeona de Europa, ahora sueño con estar en el Top 5 Mundial"

Mireia Montilla Sánchez es de Xeraco, tiene 20 años y se acaba de proclamar campeona de Europa de patinaje artístico al más alto nivel.

Ha sido en Ponte di Legno (Lombardía-Italia), donde ha estado del 9 al 13 de septiembre, como integrante de la selección española en calidad de subcampeona en el último Nacional disputado en Fuengirola. La Real Federación Española de Patinaje también la ha confirmado para ir al Mundial, que será del 11 al 16 de octubre en Paraguay.

Mireia realizó dos actuaciones en Italia: el programa obligatorio Style Dance y el libre Free Dance. En las dos fue la mejor, totalizando 151,07 puntos. La segunda clasificada, una patinadora de Países Bajos, se quedó con 136,13 puntos y la tercera, una portuguesa, obtuvo 132, 06.

Pero Mireia no es solo este último éxito. En su palmarés destacan los títulos de campeona del Mundo, de Europa y de España júnior en el año 2024, el mejor de su carrera deportiva, además de diversos podios en la Copa del Mundo, así como Top 10 en el Mundial absoluto, varios puestos de honor en otras competiciones internacionales y una fija de la selección española con licencia del Club Patinatge Castelló de la Ribera.

Al cambiar de categoría, reflexiona Mireia, "tuve serias dudas de cómo iba a ser mi rendimiento. No es lo mismo competir en júniors contra alguien de tu edad que en seniors que puedes enfrentarte a rivales de más edad, más hechas y con mucha experiencia". Aún así, en su primera experiencia sénior de élite consiguió estar en el Top 10 mundial: "Con este resultado me di por satisfecha".

Tras colgarse la medalla de oro en el Europeo, su próximo objetivo será en Asunción (Paraguay), donde le espera el Mundial sénior: "Me gustaría entrar en el Top10, pero sueño con estar en el Top5. Lo consideraría un gran éxito, sería brutal".

Mirena Montilla, de Xeraco, en el centro del podio, tras proclamarse campeona de Europa / Levante-EMV

Mireia Montilla Sánchez no tiene sueldo como patinadora de élite y apenas recibe algún incentivo como cuando se proclamó campeona del mundo júnior (600 euros). Esto significa que el coste de sus viajes y estancias en las competiciones lo debe asumir su familia, que son sus padres. Cuando es seleccionada para representar a España sí acude bajo el paraguas de la Real Federación Española de Patinaje.

La deportista comenta al respecto": "Si no fuera por ellos, nada sería posible. Lo bueno es que ellos disfrutan de verme y más cuando lo hago bien y yo estoy feliz de verlos sentados en la grada. Eso compensa. En este último campeonato tuvieron tiempo, incluso, de hacer turismo". Para Mireia Montilla Sánchez, sus padres "son un referente, son admirables y ojalá cuando yo sea madre pueda ser como ellos", destaca.

Afirma que se siente reconocida, sobre todo en Xeraco, pero también en las competiciones, donde se ha ganado el respeto de sus rivales.

En un día normal, estudia 2º de Magisterio en horario matinal y por la tarde ejerce de entrenadora de niños, niñas y adolescentes y, además, todavía tiene tiempo para realizar su entrenamiento diario como deportista de élite a las órdenes de las técnicas especialistas, Iris Espert y Ana Gascó. Confiesa que llega a casa muerta de cansancio, se va directa a la cama y, al día siguiente, vuelta a empezar. De sus entrenadoras apunta que "me encantan cómo son y cómo entrenan, su mentalidad y sus métodos. Saben que las aprecio mucho".

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A las niñas que entrena les aconseja que "hagan deporte, que lo hagan con ilusión, que pongan pasión, que los resultados, si han de venir, ya llegarán. Practicar un deporte que te guste, es lo máximo".