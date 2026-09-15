El PP de Gandia detecta "contradicciones" en el borrador del Plan Local de Gestión de Residuos

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en Gandia, David Ronda, presentó esta mañana en rueda de prensa las alegaciones que los populares han presentado al nuevo Plan Local de Gestión de Residuos. Los populares consideran que la documentación en trámite contiene "contradicciones y cuestiones esenciales que todavía deben aclararse antes de su aprobación definitiva".

Ronda defendió la necesidad de modernizar el sistema de recogida y aumentar los niveles de reciclaje, pero reclamó un modelo "que esté bien dimensionado, tenga unas reglas claras y explique con exactitud cuánto costará a los vecinos”.

Una de las primeras alegaciones se refiere a la duración real del plan. Según Ronda, buena parte del cronograma presentado se concentra entre 2026 y 2028, pese a que públicamente el gobierno municipal ha hablado de una hoja de ruta para los próximos diez años. El PP pide que se concrete qué actuaciones se ejecutarán durante todo ese periodo, su coste y los objetivos previstos en cada etapa.

Los populares también han detectado diferencias entre documentos sobre las frecuencias de recogida. En el caso de la fracción resto mediante el "puerta a puerta", una parte de la documentación contempla recogida diaria mientras otra plantea inicialmente dos días semanales y posteriormente uno. Para la materia orgánica aparecen igualmente frecuencias distintas. “No es un detalle menor. Si cambian las frecuencias, cambian las rutas, los camiones, el personal y también cambia el coste del servicio”, advierte Ronda.

El PP reclama además una planificación detallada para explicar cómo se pretende alcanzar el objetivo del 67% de recogida separada en 2028, con datos anuales y desglosados por zonas y tipos de residuo.

Pago de la tasa

El apartado económico constituye otra de las principales objeciones de los populares. Según explicó Ronda, la memoria recoge una cifra aproximada de 2,3 millones de euros, mientras públicamente se han anunciado más de dos millones adicionales cada año. El PP señala además una actuación valorada en 439.882 euros que aparece reflejada simultáneamente como inversión anual y como inversión total.

“Queremos saber cuánto cuesta realmente este plan y cuánto terminarán pagando los vecinos”. La formación también solicita que se aclare si el nuevo modelo puede desarrollarse con el contrato de recogida actualmente vigente, ya que la propia documentación contempla la necesidad de acuerdos o modificaciones con la empresa adjudicataria.

Ronda considera imprescindible que el sistema contemple la realidad estacional de Gandia y, especialmente, el importante incremento de población durante los meses de verano. Los documentos, según el PP, reconocen rutas en las que el volumen previsto podría superar la capacidad de los vehículos y obligar a realizar viajes adicionales.

“Gandia no puede dimensionar su recogida como si en agosto tuviera la misma población que en invierno”, dijo. Entre las alegaciones también figura la necesidad de aclarar el funcionamiento de la recogida puerta a puerta, para el que se mencionan zonas como Centre Històric, Raval, Beniopa o Benipeixcar sin que esté definida todavía el área definitiva.

El PP reclama conocer previamente la población afectada, los criterios de selección, el coste del proyecto piloto, las alternativas estudiadas y el sistema que se utilizará para evaluar sus resultados.

Los populares también solicitan información sobre el número de educadores ambientales necesarios para implantar el nuevo modelo y sobre las consecuencias que podría tener para los ciudadanos el futuro sistema de pago por generación contemplado en el plan. Ronda pide conocer cómo afectaría este modelo a una familia, un comercio, una segunda residencia o un gran productor de residuos.

Asimismo, ante la posible utilización de sistemas de identificación de usuarios mediante NFC, aplicaciones o plataformas digitales, el PP reclama garantías suficientes en materia de protección de datos, accesibilidad y transparencia.

Cuestiones pendientes

Ronda dijo que las alegaciones "no pretenden bloquear la modernización del servicio, sino garantizar que el cambio se haga con planificación y con toda la información disponible". Por ello, el PP pide que el Plan Local de Residuos no se apruebe definitivamente "hasta resolver las contradicciones detectadas y responder las cuestiones pendientes".

“Después de llegar tarde con este Plan, lo que no puede hacer ahora el gobierno de Prieto es intentar recuperar el tiempo perdido aprobándolo deprisa”, comentó. El portavoz adjunto concluyó resumiendo las tres cuestiones que, a juicio del PP, deben quedar resueltas antes de la aprobación: “¿Qué servicio vamos a tener? ¿Cuánto va a costar? y ¿Cuánto vamos a pagar los gandienses?".