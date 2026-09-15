La Safor se prepara para la alerta naranja: Tavernes de la Valldigna modifica la programación de sus fiestas patronales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas para este miércoles 16 de septiembre en toda la provincia de Valencia. El episodio, que según la previsión podría dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y granizo de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, tendrá especial incidencia en las zonas del interior y el prelitoral.

Ante esta situación, algunos municipios de la Safor ya han comenzado a modificar su programación o a cancelar actividades para salvaguardar la seguridad de sus vecinos. Es el caso de Tavernes de la Valldigna, que se encuentra inmersa en la celebración de sus fiestas patronales de 2026 y que ha anunciado cambios en algunas de las actividades previstas para este miércoles.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha informado de que AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias han activado la alerta naranja por lluvias y tormentas entre las 16 y las 23.59 horas. Ante las condiciones meteorológicas adversas, el consistorio está evaluando posibles modificaciones en el resto de la programación festiva.

Por el momento, la Fira Senegalesa, prevista para las 18 horas, cambia de ubicación y se traslada del paseo País Valencià al vestíbulo de la Casa de la Cultura.

Además, el espectáculo "España en un suspiro" ha sido aplazado. El ayuntamiento y la productora trabajan ya para encontrar una nueva fecha en la que pueda celebrarse la representación y el público pueda disfrutar del espectáculo.

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El consistorio iha anunciado que informará de cualquier otro cambio que pueda producirse en la programación de las fiestas en función de la evolución de la situación meteorológica.