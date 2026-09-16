Adiós al cemento: Gandia transformará los patios de los colegios en zonas verdes a través de un proyecto pionero

El Ayuntamiento de Gandia destinará una parte de los patios de los colegios a plantar árboles, habilitándola así como zona verde, donde también se podría ubicar algún pequeño huerto. El objetivo es, sobre todo, en este contexto de cambio climático, mitigar las altas temperaturas que genera el pavimento de estas pistas, que en primavera y verano son auténticas islas de calor en las ciudades, y a la vez que los escolares estén más en contacto con la naturaleza.

Se trata de una iniciativa prácticamente pionera en la Comunitat Valenciana, puesto que sí se ha aplicado en algún municipio pequeño, pero no del tamaño de la capital de la Safor. Y además promovido por el ayuntamiento, cosa que tampoco es habitual. Donde sí están más avanzados en este aspecto es en Catalunya.

El anuncio lo hizo este miércoles la concejala de Educación, Esther Sapena, en una rueda de prensa en la que presentó una nueva edición del programa Patis Oberts, una original iniciativa que consiste en abrir los patios a la ciudadanía por las tardes y los domingos por la mañana.

La previsión es que este proyecto de renaturalización de patios salga a licitación a finales de septiembre, pero no para todos los colegios. Se empezará por cuatro: Cervantes, Montdúver, Benipeixcar y Sant Francesc de Borja. Se han escogido por criterios geográficos, para que estén repartidos por barrios, y también por si en algún momento se pueden pescar fondos europeos, aunque en principio la inversión será municipal.

¿Y si la Conselleria de Educación se niega? No puede, según la concejala. "Hemos consultado a los Servicios Jurídicos municipales y no es preceptivo el permiso de la Generalitat para este proyecto, el suelo es municipal, y además consignaremos una partida específica para el mantenimiento de estas zonas verdes, como ya hacemos en todos los colegios para el resto", asegura Sapena.

Será algo parecido a lo que ya tienen en el colegio Roís de Corella, donde hace años se hizo una zona verde en el patio de Infantil con ayuda del ayuntamiento, o en el Sant Francesc de Borja, donde hay pequeños huertos en los que crecen algunas verduras y hortalizas con un afán pedagógico.

"Esta es una iniciativa en la que se ha trabajado mucho y que cuenta con el visto bueno de los respectivos consejos escolares", comentó Sapena. El plazo de ejecución sería rápido, un par de meses. Por ahora no ha trascendido el presupuesto, ya que la concejala prefiere ser prudente y no dar más detalles hasta que se abra formalmente el concurso público.

Refugios climáticos

Relacionado con mitigar los efectos del cambio climático, Gandia introdujo hace cuatro años las llamadas "cubiertas verdes", estableciendo a los promotores de vivienda nueva la obligación de tener terrazas naturales y placas solares en una parte de las azoteas, y una línea de ayudas para este cometido. En esta línea el Gobierno de Gandia también trabaja en los refugios climáticos, y a principios de año se anunció la creación de un espacio climático en el paseo marítimo de la playa Nord.