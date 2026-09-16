Beniarjó homenajea a Leonor y Juan Antonio por sus 66 años de amor: "Ni dos horas nos duran los enfados porque no podemos estar el uno sin el otro"

Leonor Izquierdo Corrales, de 82 años, y Juan Antonio Juárez Nieto, de 85, son matrimonio desde hace 66 años. Este viernes, 18 de septiembre, serán protagonistas de un homenaje de parte del municipio de Beniarjó organizado por la Associació de Jubilats i Pensionistes del pueblo, por ser el matrimonio más longevo del colectivo.

El acto se celebrará a las 11.30 horas en la sede social de la entidad y forma parte de la programación de las fiestas patronales de esta localidad.

Viven en Gandia desde hace tres décadas y también han residido en Villalonga otros 28 años. Tienen sus raíces saforenses en Beniarjó, a donde llegaron en 1963 ya casados. Ella es natural de Miguel Esteban y él de Quintanar de la Orden, localidades ambas de la provincia de Toledo.

Cuando llegan a la Safor, Leonor y Juan Antonio ya tenían a su primogénita, Paqui, y ya establecidos en la comarca nacen Maika y el hijo chico, Juan Antonio.

A Valencia, como dice Juan Antonio, emigran "para buscarnos la vida" porque de donde venían había poco "y mucha hambre". Empiezan a trabajar en el entonces boyante negocio de "la naranja", ella en el almacén y él al volante de un camión, igualmente en el mismo comercio. Después, él tuvo que recurrir a la construcción y ella pasó a ser ama de casa. Lo que sí hicieron durante más de 30 años ambos y los tres hijos fue ir a trabajar a la vendimia a Francia: "De ahí cobramos una pensión cada uno".

Leonor y Juan Antonio, en una imagen tomada en su piso de Gandia este martes / Salva Talens

"Venimos sin nada y tenemos de todo", dice Leonor orgullosa refiriéndose al patrimonio acumulado como el piso donde habitan en Gandia o una caseta en la Llacuna, a lo que Juan Antonio añade que "sí, pero lo más importante son los tres hijos, los seis nietos y el biznieto".

Al preguntarles sobre su relación contestan prácticamente al unísono: "nos llevamos muy bien. A veces discutimos, pero se nos pasa pronto, ni dos horas nos duran los enfados. Para estar tanto tiempo juntos hay que tener un poco de todo, paciencia, sobre todo, y salud, mucha salud. No podemos estar el uno sin el otro. Nunca ha pasado por nuestra imaginación la posibilidad de separarnos".

Familia estructurada

El matrimonio se muestra orgulloso de que su descendencia "parece que también lleva el mismo camino. Tenemos una familia estructurada y estamos muy satisfechos de ello".

Al hablar sobre el reconocimiento que les van a tributar en Beniarjó solo tienen palabras de elogio hacia el pueblo, a sus gentes y, en especial, a la Associació de Jubilats i Pensionistes: "Es un pueblo que no podemos olvidar porque hasta allí venimos desde Toledo, vivimos varios años y tenemos familia directa como hermanas y tías".

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Del acto de homenaje no pueden estar más felices: "Llegar a estas alturas y que te lo reconozcan, es muy especial. Lo más importante para estar aquí ha sido la salud, que nos ha respetado, y después, haber vivido tantos años juntos. Estamos realmente contentos y muy agradecidos por el hecho de que se acuerden de nosotros".