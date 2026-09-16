El Centre Polivalent de Oliva se llena con la Fira de les Super-Rebaixes organizada por ACCO

Cientos de personas han visitado la Fira de les Super-Rebaixes en el Centre Polivalent de Oliva durante todo el fin de semana, organizada por ACCO, la Associació de Comerciants d’Oliva con la colaboración del Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Oliva.

Muchos vecinos y también visitantes aprovecharon la venta de Euraccos, que suponía que por 20 euros se obtenían por un valor de 30 a sumar también a los descuentos que hacían las propias empresas participantes en la promoción.

El sábado al mediodía tuvo lugar la inauguración oficial, con la presencia de la alcaldesa Yolanda Pastor y la concejal delegada de comercio del Ayuntamiento de Oliva Tere Tur, además de otros miembros de la corporación municipal.

Una gran gama de productos se pudo encontrar en esta edición de la Feria de las rebajas de verano: moda para adultos y niños, ropa interior, estética, decoración, deporte, floristería, joyería, miel, productos para el hogar, muebles y otras propuestas del comercio local. Una selección pensada para todas las edades y gustos, con la calidad, la variedad y la proximidad como señas de identidad.

Además, sábado y domingo Siga Flor impartió el taller "Monta tu propio centro de mesa", una actividad en la que los participantes pudieron descubrir de manera práctica como crear su propia composición floral. El sábado por la tarde llegó la magia con un taller a cargo de Xavi Requena para sorprender y divertir a los visitantes.

Así mismo los más pequeños tuvieron diversos talleres y actividades infantiles en el hall de entrada al Centre Polivalent y los miembros de la comisión de fiestas del Rebollet de Oliva se encargaron de la cafetería de esta edición.

Noticias relacionadas

Valoración

La concejala delegada de comercio, Tere Tur, se mostró satisfecha del desarrollo de la feria y señaló que "desde el Ayuntamiento de Oliva seguimos apostando por el comercio de proximidad, con productos de calidad, un trato personalizado y con los descuentos de los €ur-ACCOs. Como en anteriores ediciones, en la Feria ha habido talleres y actividades para los más pequeños, para que las familias pudieran adquirir los productos para la nueva temporada al mismo tiempo que tuvieran de un rato agradable".