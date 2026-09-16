«La Corporació», de la compañía de Teatro Crit, llega al escenario del cine de Ròtova

El cine de Rótova acoge este sábado, 19 de septiembre, a las 19.00h, la representación escénica de «La Corporació», una obra de la compañía de teatro Crit que combina humor, crítica y reflexión para abordar las relaciones humanas, el poder y las contradicciones de la sociedad actual.

Con texto de Daniel Tormo y la dirección de Anna Marí, Crit presenta una propuesta con una puesta en escena dinámica y una mirada irónica que invita el público a reflexionar sobre las decisiones, los intereses que mueven a la sociedad y la manera de relacionarse. La entrada es gratuita.

La historia

La pieza narra la historia de tres pueblos que se han visto afectados por un acontecimiento terrible, inexplicable y de dimensiones históricas que pose en peligro la supervivencia de los tres pueblos. A los tres alcaldes no los queda más remedio que tratar de ponerse de acuerdo, antes de emprender un viaje hacia Bruselas dónde han sido convocados por la Presidenta de la Comisión Europea.

Un viaje en que quizás cambiará el futuro de la política municipal. Una comedia que también es un periplo iniciático, un road-trip que parte de tres pueblos imaginarios: La Xènia, Benitassona y La Vall dels Cantals, pero que muy bien podrían ser cualquier de los pueblos de este territorio.

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Una comedia en clave local y universal para hablar de los representantes políticos actuales y de la relación de los ciudadanos con ellos.