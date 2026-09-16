Las fiestas del Raval de Gandia en honor al Santísimo Ecce Homo llegan a su trigesimoquinta edición

El distrito del Raval en Gandia se prepara para vivir una nueva edición de sus tradicionales fiestas en honor al Santísimo Ecce Homo, que este año llegan a su 35.ª edición con una programación pensada para todas las edades y que combina actividades lúdicas, culturales, gastronómicas y religiosas.

La presidenta de la Junta de Distrito, Maribel Codina, ha presentado las fiestas acompañada por el presidente de la Asociación de Vecinos, Diego Morant, y por la "majorala" de 2026, Déborah Álvarez.

Codina ha destacado el carácter participativo y familiar de las celebraciones, donde hay actividades para niños, para mayores y para todo el vecindario, ha señalado.

Por su parte, Morant ha recordado que las fiestas ya empezaron el pasado fin de semana con la presentación de la "majorala" y un pasacalle por las calles del barrio. Además, ha querido agradecer la implicación de todas las personas y entidades que hacen posible la celebración. «Estas fiestas no se podrían hacer sin la colaboración del Ayuntamiento, de las casas comerciales y de todas las personas que participan año tras año», ha afirmado.

Fin de semana completo

La programación oficial empezará el viernes 18 de septiembre con actividades infantiles en la plaza de Sant Josep, una merienda con horchata para los más pequeños, el pregón anunciador de las fiestas y un pasacalle por el barrio. La jornada concluirá con una cena popular de bocadillo y una verbena musical.

El sábado 19 de septiembre estará dedicado especialmente a la convivencia vecinal, con un almuerzo popular, juegos y actividades deportivas para los más jóvenes, un festival gastronómico y la tradicional cena del día del vecino, que culminará con una nueva verbena.

Finalmente, el domingo 20 de septiembre tendrá lugar uno de los actos más esperados, el concurso de paellas en la plaza del Tirant, seguido de la comida popular y la entrega de premios a las tres mejores elaboraciones.

Actos religiosos

Por la tarde se celebrarán los actos religiosos con la recogida de la "majorala", la solemne misa en honor al Santísimo Ecce Homo en la iglesia de Sant Josep y la posterior procesión por las calles del barrio. Las fiestas concluirán con un castillo de fuegos artificiales.

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La "majorala" de las fiestas, Álvarez, ha querido invitar toda la ciudadanía a participar en los actos programados. «Son unas fiestas tradicionales, muy emotivas y abiertas a todo el mundo. Invitamos tanto el vecindario del Raval como el resto de la ciudad a venir y compartir con nosotros estos días tan especiales», ha manifestado.