Gandia acumula 320 locales comerciales en venta con precios de hasta 1,6 millones de euros

Al pasear por la calle Major de Gandia, una de las principales arterias comerciales del centro de la ciudad, no es extraño encontrarse con nuevas persianas bajadas y escaparates vacíos. Algunos de estos cierres corresponden a negocios con décadas de trayectoria que forman parte de la memoria comercial de la ciudad. Es el caso de la histórica papelería Rico, que echó el cierre a finales de junio después de casi un siglo de actividad. Otros establecimientos tienen los días contados.

Detrás de cada persiana cerrada hay, sin embargo, una realidad diferente. En algunos casos, el cierre llega de la mano de la jubilación de sus propietarios y de la ausencia de un relevo generacional que permita dar continuidad al negocio. En otros, las causas están relacionadas con los elevados costes que supone mantener una actividad comercial, el descenso de las ventas, los cambios en los hábitos de consumo o la creciente competencia de las grandes superficies y de las plataformas de comercio electrónico.

El cierre de estos establecimientos supone, en muchos casos, el final de una historia, pero para algunos propietarios, el final de la actividad comercial abre también una nueva etapa, con la venta o el alquiler del establecimiento que da paso a otro negocio.

En algunas calles de Gandia ya pueden verse carteles que anuncian locales disponibles, una imagen que refleja la transformación que experimenta el comercio tradicional. Los negocios que desaparecen dejan espacio a nuevas actividades y a otros modelos comerciales, aunque no siempre resulta sencillo encontrar emprendedores, que puedan asumir estos costes.

El mercado inmobiliario ofrece una radiografía de esta situación. Gandia cuenta actualmente con más de 320 locales comerciales anunciados en venta, tanto en la ciudad como en la playa, según los datos que figuran en uno de los principales portales de compraventa de internet. Esta cifra permite hacerse una idea del volumen de establecimientos que, por diferentes motivos, buscan actualmente un nuevo propietario.

Los precios presentan, además, una enorme diferencia en función de la ubicación, la superficie, el estado del inmueble y sus características. Las ofertas oscilan entre los 28.000 euros y los 1,6 millones de euros, con opciones muy diferentes para quienes buscan adquirir un local en Gandia.

El establecimiento más económico se sitúa en la zona de Plaça El·líptica-República Argentina. Cuenta con 26 metros cuadrados construidos, de los que 20 son útiles y se ofrece como un inmueble de segunda mano que necesita reforma. Según especifica el anuncio, no se puede modificar su uso. El local fue construido en 1964 y se encuentra próximo al centro de salud y a la estación de tren.

En el extremo contrario se encuentra uno de los locales de mayor precio, situado en la playa de Gandia, que alcanza 1,6 millones de euros. El establecimiento dispone de 231 metros cuadrados y cuenta con diferentes equipamientos, entre ellos baños, almacén y aire acondicionado.

También en primera línea de playa se encuentra otro de los establecimientos ofertados, con un precio de 950.000 euros por 367 metros cuadrados. El local fue construido en 1966, dispone de equipamiento propio y, según señala el propietario en el anuncio, se encuentra en buen estado.

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Más allá de estos extremos, una parte importante de la oferta se concentra en locales con precios situados entre los 100.000 y los 200.000 euros. Muchos de ellos se encuentran en la zona de la playa, aunque también existe un amplio abanico de opciones en distintos puntos de la ciudad.