Gandia destina más de 3 millones de euros a reducir la deuda municipal y refuerza su apoyo al deporte local

La portavoz del Gobierno local, Esther Sapena, acompañada en esta ocasión por el regidor, Miguel Ángel Picornell, han dado a conocer los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de Gandia.

Entre los asuntos aprobados destacan varias medidas de apoyo al tejido social, cultural y deportivo de la ciudad, así como una modificación de créditos que permitirá destinar más de 3 millones de euros a la amortización anticipada de deuda municipal.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de 60.000 euros en ayudas a entidades deportivas de Gandia que participan en ligas estatales oficiales de élite no profesional durante la temporada 2025/2026.

Las ayudas se distribuyen entre siete clubes: Units pel Bàsquet Gandia: 17.547 euros; Club Atletisme Safor Teika: 17.547 euros; Gandia Billar Club: 6.226 euros; Club Voleibol Gandia: 5.849 euros; Club Balonmano Gandia: 5.094 euros; Atlético Club Gandia de Halterofilia: 4.905 euros y Tigres de Gandia Béisbol Club: 2.830 euros.

Picornell ha destacado que se trata de un apoyo directo a unas entidades que "están llevando el nombre de Gandia por todo el territorio nacional", y ha remarcado que detrás de estas competiciones hay deportistas, entrenadores, familias y voluntariado que trabajan durando todo el año.

Las ayudas se han tramitado mediante un procedimiento de concurrencia competitiva y quedan definitivamente aprobadas después de que ninguna de las entidades presentara alegaciones a la resolución provisional.

En materia económica, la Junta de Gobierno Local ha abordado una modificación de créditos por valor de 3.063.945 euros, financiada fundamentalmente con el remanente líquido de tesorería.

La mayor parte de esta cantidad, concretamente 3.028.445 euros, se destinará a la amortización anticipada de deuda del Fondo de Ordenación. De este modo, el Ayuntamiento continúa aprovechando los recursos disponibles para reducir la carga financiera y avanzar en el saneamiento de las cuentas municipales.

"Cuando las cuentas lo permiten, destinamos recursos a reducir la carga financiera del Ayuntamiento y a continuar saneando las cuentas públicas", ha señalado Picornell.

Cofradía

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención de 36.500 euros a la Cofradía de Pescadores del Grau, mediante convenio. La ayuda permitirá financiar actividades culturales, educativas y festivas, así como actuaciones de promoción y dinamización de la Llotja de Pescado.

También se ha aprobado el Protocolo General de Actuación entre el CSIC, a través de la Escuela de Estudios Árabes, y el Ayuntamiento de Gandia para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas de interés común. El acuerdo permitirá reforzar la cooperación en el ámbito del patrimonio histórico, especialmente en cuestiones relacionadas con el catálogo de protecciones del PGOU y con las actuaciones municipales que afectan Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL). "El protocolo también contempla la realización de estudios y proyectos de investigación, la cooperación en programas de formación de personal investigador y la organización de jornadas y seminarios sobre patrimonio histórico", ha explicado Sapena.

Cheque escolar

La portavoz ha informado igualmente de la aprobación de las primeras subvenciones del Cheque Cultural Escolar, una iniciativa destinada a alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para fomentar la cultura y la lectura. "En este momento ya hay 501 perceptores, con unas ayudas que ascienden a 15.030 euros, el 7,52% de la inversión prevista". El plazo para solicitar estas ayudas continúa abierto hasta el 31 de octubre.

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Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención directa de 6.500 euros a la Asociación de Vecinos del Raval, mediante convenio, para contribuir al fomento de la participación y la cohesión vecinal. La ayuda también permitirá colaborar en actividades como las fiestas del barrio, la Carrera Memorial Vicent Mañó, la Festividad de los Reyes Magos, el Porrat, el concurso de dibujo o la Dansà de Gandia, entre otras iniciativas.