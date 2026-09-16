Oliva anuncia la programación de las fiestas en honor a su patrón, Sant Francesc, hasta el 4 de octubre

La Junta de Fiestas de Sant Francesc, con la colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Oliva, que encabeza Álvaro Sánchez, ha presentado el programa de las fiestas de 2026 de Sant Francesc, patrón de la ciudad.

Con motivo de la celebración del 800 aniversario del "Tránsito" de Sant Francesc, la parroquia organiza la exposición "Vestigios Franciscanos en Oliva" con objetos de culto, imágenes y fotografías de diferentes partes de los edificios religiosos de Oliva donde aparece la figura del santo.

La programación continuará el sábado 19 con el tradicional concierto a cargo del Cor de la Vicaría. El siguiente sábado 26, se celebrará el pasacalle y el pregón, el traslado de la imagen de Santa Clara y la cena solidaria, marcando el comienzo de la semana grande de las fiestas.

De lunes a viernes habrá volteo de campanas y la eucaristía del quinario, además de la cena de sobaquillo abierta a toda la ciudadanía, en el centro parroquial Terra Jove de Sant Francesc.

El domingo 4 de octubre, día del santo patrón, tendrá lugar la solemne eucaristía seguida de la procesión solemne. Una fiesta que finalizará, como siempre, con el castillo de fuegos de artificio.

Reconocimientos

Álvaro Sánchez, concejal de fiestas de la ciudad, señala que "esta celebración se vive intensamente en la barriada y promueve la hermandad entre los vecinos y especialmente entre la parroquia y el convento de las Clarisas, además de atraer a ciudadanos de toda Oliva. Por eso, quiero agradecer especialmente el trabajo de los presidentes de las fiestas de este año, Vanessa Larraga Llidó e Iván Candel Esteban, y de todas las personas que hacen posible la celebración".

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Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva añade: "Quiero felicitar a los presidentes y la junta de Fiestas por su esfuerzo en la organización de las fiestas de este año, así como el apoyo de todos los departamentos municipales que colaboran. Es tiempo de las tradicionales danzas, el canto de la Aurora, el pasacalle y el pregón anunciador, las actividades para los niños, el castillo de fuegos de artificio, y, por supuesto, la misa mayor y procesión en honor al santo patrón".