Ròtova acomete nuevas obras en el Palau Comtal para recuperar su imagen histórica y mejorar la accesibilidad

El Gobierno de Ròtova sigue invirtiendo en la recuperación del Palau Comtal, con sendas actuaciones que se acometerán en breve, siguiendo estrictamente el plan director, la "hoja de ruta" que se marcó para la restauración de este monumento, y tras haber captado, no sin arduo trabajo, subvenciones de la Diputación y de la Generalitat.

Por una parte, se consolidará estructuralmente el ala norte, y por otra se mejorará la accesibilidad. Ambos lotes salieron a concurso público por separado y fueron adjudicados por el ayuntamiento por 281.974 euros en total a la empresa Contrafforte Restauro, especializada en la rehabilitación de monumentos y de patrimodenio histórico. Está previsto que ambas finalicen en el mes de diciembre.

El martes pasado el alcalde y responsable de Patrimonio, Jordi Puig, visitó el inicio de las obras junto a los responsables de la empresa. La primera se hará en un edificio del siglo XIX anexo al palacio, y sobre cuya cubierta ya se intervino hace unos años. Este proyecto se desarrolla gracias a una subvención de 150.000 euros del Plan Especial de Recuperación del Patrimonio Histórico 2025-2027, de la Diputación de València.

Permitirá completar los trabajos iniciados en fases anteriores mediante el refuerzo de los forjados originales, la consolidación de la estructura y la recuperación de la imagen histórica de la fachada norte, eliminando elementos impropios y restaurando las carpinterías tradicionales. Se recuperarán ventanas originales que se han ido tapiando con el paso de los años, y el pavimento hidráulico.

Esto ayudará, por una parte, a conservar el edificio y lo preparará para su uso cultural y administrativo, ya que en un futuro se prevé trasladar allí el archivo y la biblioteca.

Además, otra actuación se centrará en accesibilidad. El proyecto se financia mediante una subvención de 83.000 euros de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia y una aportación de fondos propios municipales de 48.974 euros, en total 131.974 euros.

Se actuará en aquellas zonas del monumento donde no hay elementos originales. Se eliminarán las barreras arquitectónicas mediante la implantación de un nuevo núcleo de comunicación vertical que incorporará un ascensor y los elementos necesarios para comunicar los diferentes niveles del edificio.

Una de las visitas guiadas. / Levante-EMV

La intervención conectará de manera accesible la planta baja, la planta noble y la cámara, facilitando el recorrido completo por los espacios recuperados durante las fases precedentes de rehabilitación y garantizando el acceso universal al conjunto monumental.

Jordi Puig apunta que con estas obras "se da un nuevo paso dentro del proceso continuado de recuperación del palacio, orientado tanto a asegurar la conservación del patrimonio como a ponerlo progresivamente al servicio de la ciudadanía".

Visitas teatralizadas

El Palau dels Comtes todavía no tiene actividad en su interior ni está abierto al público de manera permanente. El patio se ha aprovechado para hacer actos culturales y también se han hecho visitas guiadas por aquellas zonas que no presentan riesgos para las personas.

Damiata de Cabrera muestra su palacio en una visita teatralizada. / Levante-EMV

El año pasado el ayuntamiento puso en marcha visitas teatralizadas para las que recuperó una figura histórica femenina, Damiata de Cabrera, que en la Edad Media, a finales del siglo XV, fue señora del lugar de Ròtova, conjuntamente con sus hermanos Jaume y Pere. Aunque tenían su residencia en Gandia, los Cabrera frecuentaban Ròtova después de que Alamanda de Montsant y su hijo, Ausiàs de Cabrera, la adquirieran en 1428. Fueron los Cabrera, precisamente, los responsables de mantener y adecuar el palacio que los Fluvià habían construido algunos años antes.

A largo plazo está previsto conectar el patio con el antiguo cine Cervantes, rehabilitado recientemente como auditorio.