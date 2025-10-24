Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada decisiva en la fase de grups de la Copa Caixa Popular de raspall femení

Patri de Beniflà ja està en semifinals i Júlia de Tavernes juga per a classificar-se

Júlia, de Tavernes, en una partida de la competición

Júlia, de Tavernes, en una partida de la competición / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

L'última jornada de la fase de grups de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení servirà per decidir els equips i l'ordre de classificació de les semifinals de la competició.

L'equip líder amb Ana, Natalia i la jove jugadora de Beniflà, Patri, (Ajuntament de Rafelbunyol) ja té assegurada la seua presència en la pròxima eliminatòria. Li resta jugar contra Clara, Isabel i Myriam (Ajuntament l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa). La partida és dissabte, 25 d'octubre, a la Llosa de Ranes.

Patri, de Beniflà, i el seu equip ja són semifinalistes

Patri, de Beniflà, i el seu equip ja són semifinalistes / Fedpival / Pilota Pro

Per la seua banda, l'equip d'Àngela A., Júlia de Tavernes de la Valldigna i Marina (Ajuntament d'Orba) es juga la classificació contra Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell). L'encontre està programat, també dissabte 25, al Trinquet de Bicorp.

La tercera partida enfrontarà Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp) i a Vanessa, Amparo i Fanni (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina) al Trinquet de Bicorp dissabte 25.

Totes les posicions estan en joc. Els tres primers equips de la fase de grups passen directament a semifinals mentre que el quart i cinquè classificats han de jugar una partida de classificació prèvia.

