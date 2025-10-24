Jornada decisiva en la fase de grups de la Copa Caixa Popular de raspall femení
Patri de Beniflà ja està en semifinals i Júlia de Tavernes juga per a classificar-se
L'última jornada de la fase de grups de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení servirà per decidir els equips i l'ordre de classificació de les semifinals de la competició.
L'equip líder amb Ana, Natalia i la jove jugadora de Beniflà, Patri, (Ajuntament de Rafelbunyol) ja té assegurada la seua presència en la pròxima eliminatòria. Li resta jugar contra Clara, Isabel i Myriam (Ajuntament l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa). La partida és dissabte, 25 d'octubre, a la Llosa de Ranes.
Per la seua banda, l'equip d'Àngela A., Júlia de Tavernes de la Valldigna i Marina (Ajuntament d'Orba) es juga la classificació contra Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell). L'encontre està programat, també dissabte 25, al Trinquet de Bicorp.
La tercera partida enfrontarà Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp) i a Vanessa, Amparo i Fanni (Ajuntament d'Ondara-Portal de la Marina) al Trinquet de Bicorp dissabte 25.
Totes les posicions estan en joc. Els tres primers equips de la fase de grups passen directament a semifinals mentre que el quart i cinquè classificats han de jugar una partida de classificació prèvia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- El «edificio maldito» de Gandia sigue con problemas y a la espera de solución
- Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas
- Investigan por dos delitos al conductor que destrozó el puente del 'scalextric' de Gandia
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- El Molinell entre Dénia y Oliva volverá a ser un río accesible y para el disfrute ciudadano
- La 'gran panza' que evitó enormes daños en la playa de Gandia
- El octubre lluvioso deja dos meses de agua de riego en Beniarrés