Alarma sanitaria por un lote de ácido hialurónico en mal estado. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha sido alertada por las autoridades sanitarias de Italia del robo de un lote de relleno comercializado bajo el nombre Hyamira Forte, fabricado por Nyuma Pharma S.R.L, en uno de los almacenes donde se envasa el producto. Se trata de un producto muy utilizado en intervenciones estéticas. Este gel de ácido hialurónico se emplea como implante de relleno temporal, para corregir los defectos cutáneos (como arrugas o cicatrices)que en principio solo puede ser inyectado por los profesionales sanitarios.

Cómo se suministra

Tal y como declara el fabricante del producto, este producto se inyecta con agujas para introducirlo debajo de la piel y rellenar las irregularidades. Este tipo de tratamientos permite tratar las arrugas medias y profundas y aumentar el volumen de los pómulos, el mentón, la nariz y los labios, sin necesidad de cirugías. Este efecto dura en el cuerpo de seis a ocho meses hasta que el propio organismo lo elimina.

Al tratarse de un producto muy utilizado, las autoridades sanitarias han optado por decretar esta alerta sanitaria para evitar que estos lotes robados lleguen a los consumidores finales sin cumplir con todas las exigencias sanitarias

Por qué el robo de este supone un problema de seguridad

La AEMPS ha notificado a los proveedores que el robo de Hyamira Forte puede suponer un grave riesgo de salud pública. Según su fabricante, fueron robadas 2516 unidades de producto. La identificación de estos es: número de lote 0306621, fabricado el 29 de septiembre de 2021 y con fecha de caducidad el 28 de septiembre de 2024. A causa de que este número de lote ha desaparecido de la línea de producción, no se puede asegurar que se haya mantenido en buenas condiciones el almacenamiento, por lo que no se puede garantizar que se mantenga su seguridad y eficacia.

Todavía no se ha detectado el lote en el mercado español

Aunque este podría haber sido introducido en el mismo a través de canales de venta no reglamentarios, la AEMPS ha avisado a los profesionales sanitarios y a los distribuidores de que verifiquen si disponen de unidades del producto sanitario “Hyamira Forte” . En caso de tenerlas, pide que se retiren inmediatamente y no las apliquen. Además, esta ha proporcionado un correo electrónico a las autoridades con los datos de la empresa que le ha suministrado el producto.

Qué es y para qué sirve el ácido hialurónico

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra en muchos tejidos y órganos de nuestro cuerpo de manera natural. Este puede retener grandes cantidades de agua, hasta mil veces su peso, por eso las zonas donde se almacena suelen ser más tersas y carnosas. Este es el motivo por el que muchas personas se inyectan tratamientos estéticos, para no tener arrugas.

