El IVI ha sido premiado por la Sociedad para la Investigación Reproductiva (SRI) en su 69 edición por sus investigaciones sobre activación ovárica y desarrollo e implantación embrionarios, según ha informado la institución en un comunicado.

En la edición de este año, que tiene lugar del 15 al 19 en Denver, han sido 21 los trabajos presentados por IVI, tres de los cuales han sido premiados por el comité científico de la SRI debido a sus aportaciones significativas al campo reproductivo.

"Nuestra mayor motivación para investigar es realizar descubrimientos que nos permitan alcanzar los mejores resultados para ofrecer a los pacientes las mayores garantías en sus tratamientos de reproducción asistida. Y que esto se valore en los congresos científicos donde participamos, que cada año se reconozcan nuestra labor y aportaciones a la práctica clínica de nuestro sector, es un verdadero orgullo para nosotros", ha comentado el doctor Nicolás Garrido, director de la Fundación IVI.

Uno de los estudios premiados, bajo el título 'Combination of Stem Cell Secreted and Platelet Enclosed Growth Factors Restores Ovarian Function in an Aging Mouse Model', compara la inyección intraovárica de plasma rico en plaquetas (PRP) con la inyección intraovárica de un plasma enriquecido tanto en los factores que segregan las células madre de médula ósea como los que están en las plaquetas (es decir, la base del estudio 4-step ASCOT).

Los resultados son prometedores, pues muestran que la inyección de la combinación tanto de los factores de las células como de las plaquetas mejora el desarrollo de los folículos, ya que regenera la vascularización ovárica, lo que permite recuperar más ovocitos y embriones de mayor calidad, tras la estimulación ovárica, tanto en los grupos de edad materna avanzada como en las que imitan a las pacientes mayores de 45 años.

Otro de los trabajos premiados por la SRI, titulado 'Deciphering the Role Of PGRMC2 In Decidualization and Trophoblast Invasion Using Primary In Vitro Models' describe, por primera vez, el comportamiento de un receptor no clásico de la progesterona (PGRMC2) en la implantación embrionaria.

Por último, otro de los estudios liderados por IVI que ha sido reconocido por este congreso es el titulado 'Single cell transcriptome description of early development haploid androgenotes and parthenotes'. En él se analiza, por primera vez en humanos, el desarrollo temprano embrionario a nivel transcriptómico de embriones humanos uniparentales haploides.