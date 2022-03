Las enfermedades bucodentales constituyen una importante carga para el sector de la salud de muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte.

Se estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3.500 millones de personas en todo el mundo. La caries es el trastorno más frecuente, ya que afecta a cerca de 2.300 millones de personas adultas y más de 530 millones de niños y niñas.

Según la OMS, los siguientes trastornos de salud bucodental con mayor prevalencia son las periodontopatías, los cánceres bucales, las manifestaciones bucodentales del VIH, traumatismos bucodentales, labio leporino y paladar hendido, entre otros.

Sin embargo, la mayoría de los trastornos de salud bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus etapas iniciales acudiendo al dentista. Entre los factores que contribuyen a las enfermedades bucodentales cabe citar las dietas malsanas ricas en azúcar, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.

Clínica dental líder en València

En este sentido, la clínica dental Asensio Odontología Avanzada ofrece multitud de servicios dirigidos a cuidar, recuperar y mantener la salud y belleza dental de las personas. “Ofrecemos todos los servicios de odontología y somos especialistas en implantes dentales, ortodoncia, estética dental y odontopediatría”.

La clínica dental valenciana, que celebra este año su 25 aniversario, cuenta con el certificado del Sistema de Calidad conforme a la norma ISO 9001 y UNE, que concede la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

En Asensio Odontología Avanzada saben que cada persona es única, esta es la razón por la cual cada uno de sus pacientes tiene un tratamiento especializado y único.

Implantes dentales

Un implante dental es una pieza que reemplaza la raíz dental y se coloca en el hueso maxilar (puede ser tanto en el superior como en el inferior) haciendo uso de diferentes técnicas para la colocación de prótesis o coronas dentales.

Estas coronas y/o prótesis son seleccionadas con antelación para enviar al laboratorio y pasar a su posterior creación, todo hecho de manera personalizada y haciendo uso de la tecnología más novedosa del mercado.

Estas coronas y/o prótesis son seleccionadas con antelación para enviar al laboratorio y pasar a su posterior creación, todo hecho de manera personalizada y haciendo uso de la tecnología más novedosa del mercado. Además, también trabajan con la tecnología de última generación all on four, que permite soportar arcadas dentales completas con sólo cuatro implantes dentales.

La función de estas piezas dentales va desde un punto de vista estético, donde el paciente vuelva a recuperar las ganas de sonreír, hasta un punto de vista más funcional, ya que realiza la función de un diente natural.

Los implantes dentales es la opción ideal para aquellas personas que hayan sufrido alguna pérdida de una pieza dental y tengan sus dientes en un estado muy deteriorado.

Ortodoncia

La ortodoncia es una técnica cuya finalidad consiste en desplazar controladamente los dientes y/o los huesos maxilares a unas posiciones determinadas con el fin de corregir una mala relación entre la arcada dentaria inferior con la superior y / o un alineamiento anómalo de los dientes.

La clínica valenciana cuenta en su cartera con diferentes servicios de ortodoncia, ortopedia y correctiva adaptados a cada paciente:

- Estética. Los brackets estéticos, como los brackets tradicionales, son unos aparatos fijos que el dentista cementa en los dientes con el fin de corregir mordidas, alinear los dientes y mejorar la estética dental.

- Fija. Esta técnica se realiza con elementos adheridos a los dientes (bandas y brackets) a los que se les añade unos finos arcos elásticos de diferentes aleaciones metálicas mediante un conjunto de ligaduras.

- Lingual. Es una técnica utilizada para la alineación, nivelación y oclusión dental. Este tratamiento consiste en la colocación de todos los brackets por la parte interior de la arcada dental, con lo que resulta prácticamente invisible ya que la parte exterior de los dientes queda libre.

- Autoligable. Esa técnica se caracteriza por no utilizar ninguna ligadura para unir el bracket al arco metálico, por lo que el éste se encuentra libre dentro del bracket y, por tanto, el movimiento del diente se realiza de manera libre y fisiológica, evitando de esta manera y en casi todos los casos el tener que realizar extracciones dentales.

- Invisible. Es una técnica clínicamente probada para alinear los dientes sin necesidad de usar aparatos metálicos, ya que se emplean férulas casi invisibles y extraíbles que se llaman alineadores.

Estética dental

Lucir nuestra sonrisa sin miedos es la forma ideal de mostrar cómo nos sentimos. Sin embargo, en muchas ocasiones tendemos a ocultarla, no por falta de ánimo, si no por la falta de estética en nuestra boca.

En Asensio Odontología Avanzada saben que una sonrisa bonita es la mejor carta de presentación y, por ello, cuentan con un servicio de estética dental especializado en carillas dentales de porcelana, coronas de zirconio, lumineers, snap on smile, blanqueamientos dentales y sustitución de amalgamas, que se realiza de forma holística y libre de mercurio.

Odontopediatría

Por último, en Asensio Odontología Avanzada son conscientes de la importancia de cuidar la salud bucal de los niños y las niñas. Por ello, cuentan con un servicio especializado de odontopediatría en Valencia.

La odontopediatría es aquella parte de la odontología que se encarga del cuidado, mantenimiento y prevención de la salud dental del niño desde su infancia hasta su adolescencia. En este sentido, hay que tener en cuenta que cualquier alteración en dientes temporales que no sea tratada, puede influir posteriormente en las piezas permanentes.