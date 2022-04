El pelo, para muchas personas, es signo de juventud, fortaleza y contribuye a tener una mayor confianza en uno mismo. Por contra, su pérdida influye negativamente en la autoestima y el estado de ánimo. Y la principal causa de la caída del cabello es la alopecia, una afección capilar muy frecuente, sobre todo en la población masculina. Un problema al que el Grupo Insparya ofrece una solución efectiva y sencilla, el injerto capilar.

La compañía, fundada por Paulo Ramos y Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en el líder europeo de trasplante capilar, inaugura una clínica este mes, en València, la tercera de Insparya en España.

¿Cuántos tipos de alopecia existen?

La alopecia, catalogada por la OMS como “enfermedad común”, puede ser de seis tipos. Cada uno de ellos se manifiesta de forma distinta y conlleva diferentes volúmenes de pérdida de pelo.

Alopecia androgénica, también llamada calvicie común, es la más frecuente. Suele aparecer entre los 20-30 años y se debe a una mayor sensibilidad a la acción hormonal. Alopecia cicatricial, puede ser congénita o adquirida, y la mejor solución tanto para la alopecia de este tipo, como para la androgénica, es el trasplante capilar. Alopecia areata. Se origina en forma de parches y la terapia PRP (plasma rico en plaquetas) suele ser una buena opción para pacientes con esta patología. Alopecia fibrosante. Afecta principalmente a las mujeres y suele progresar desde la zona frontal hasta la nuca. Alopecia difusa. Afecta solo a mujeres y es frecuente en situaciones de posparto y menopausia. Acostumbra a ser temporal y reversible. El injerto capital suele ser también la mejor solución para los casos de alopecia en mujeres. Alopecia universal. Es una enfermedad autoinmune y supone la pérdida completa de todo el cabello de la cabeza y el cuerpo.

El injerto capilar, la solución más eficaz para la alopecia

El injerto capilar es una cirugía que se realiza de forma ambulatoria, con anestesia local, indolora y sin contraindicaciones. Consiste en coger unidades foliculares de una zona donante, como la más próxima a la nuca, para ponerlas en la zona afectada, las entradas o la coronilla.

El microtrasplante capilar es el procedimiento más eficaz en el tratamiento de la calvicie y para someterse a ello es fundamental ponerse en manos de sanitarios, personal médico y de enfermería con experiencia y dedicación.

El Grupo Insparya cuenta con 8 clínicas, 5 en Portugal y 3 en España (con la apertura del centro en València) y más de 300 personas especializadas en el cuidado de la salud capilar. Un equipo médico propio altamente especializado y pionero en tecnología gracias a su labor de investigación dirigida por el experto en salud capilar, el Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer de Insparya.

Qué dicen de la clínica de trasplantes capilares, Insparya

Álvaro Fontenla, cliente de Insparya: “Me parece importante buscar soluciones para cosas que las tienen. Si hay una solución, ¿por qué no voy a probar? Cuesta tomar la decisión porque al final es un paso importante, pero hay que darlo…Hace nueve meses que me he operado y estoy encantado. Ahora me veo muy bien, si lo sé me lo hago antes”.

Raúl Delgado, cliente de Insparya: “Veía en las fotos a todo el mundo con su pelazo y me daba un poquito de envidia. Tenía baja la autoestima y me decidí a dar el paso. Cuando el pelo empieza a crecerte, te ves más guapo, te ves más joven, la autoestima te va subiendo…Me he quitado diez años de encima. Todo el mundo me decía que iba a pasar un dolor insoportable pero no me ha dolido nada. Si llego a saber cómo iba a ser el proceso del trasplante me lo hubiese hecho mucho antes”.

Enrique Ferrero, de 19 años y cliente de Insparya: “El injerto de pelo fue un cambio total de vida. Si tuviera que dar un consejo a un chaval de mi edad le diría que no espere ni un minuto”.

Raúl, Álvaro o Enrique tenían un problema y decidieron ponerle remedio a su problema de alopecia, recurriendo al implante capilar, una solución que marca un antes y un después en su vida.

Insparya, el grupo médico líder en trasplantes capilares, abre sus puertas en València

Insparya es el mayor grupo clínico dedicado exclusivamente al diagnóstico, tratamiento e investigación de la alopecia, siendo capaces de trasplantar más de 4.000 unidades foliculares en solo seis horas. Con más de 13 años de experiencia y más de 45.000 implantes realizados con éxito, la empresa va a abrir su tercera clínica en València, que se unirá a las de Madrid y Marbella. Cofundada por el futbolista Cristiano Ronaldo junto a Paulo Ramos. Ramos, CEO de la compañía, sufrió alopecia siendo muy joven y tras someterse a varios tratamientos sin éxito, decidió crear Insparya, para que las personas con alopecia no tuvieran que pasar por lo que él había pasado.

El Grupo Insparya es el único especializado en salud capilar que invierte en investigación tecnológica y científica para el desarrollo de su propia tecnología y para conseguir en un futuro avances científicos tan importantes como la clonación de unidades foliculares con células madre. Actual referente del sector en diagnóstico y tratamientos, Insparya es el único grupo médico capilar que cuenta con un centro de investigación y desarrollo tecnológico, Insparya Science and Clinical Institute, dirigido por el Dr. Carlos Portinha y en el que se hace un uso pionero de la tecnología, siendo la única compañía que trabaja en diversas áreas de investigación biológica, tecnológica y robótica para ofrecer los tratamientos más completos y eficaces.

Además de trasplantes capilares, también realizan tratamientos para prevenir caída, fortalecer y rejuvenecer el pelo, como la mesoterapia capilar (Insparya cuenta con un fórmula propia, fruto de la investigación, que ayuda a activar biológicamente las células de unidades foliculares), la micropigmentación, para simular la salida de pelos, el casco láser de baja frecuencia diseñado por científicos de la NASA o el plasma rico en plaquetas para regenerar los tejidos. La mesoterapia se puede realizar tanto en clínica como en casa con la nueva mesoHair+ Home, que incluye un miniroller con el que los pacientes podrán aplicar el tratamiento de forma sencilla en casa".

Desde el nacimiento de la compañía, más de 45.000 pacientes han pasado por las clínicas de última generación de Insparya, de los cuales 7.000 han sido atendidos en España.

Además, cabe destacar que Insparya es el único grupo clínico del sector de la salud capilar en España, que cuenta con la certificación internacional de calidad ISO 9001:2015.

Puedes pedir una consulta gratuita a través del formulario que hay en su web, donde te harán un análisis del tipo de alopecia que sufres, sus causas y posibles soluciones.

Nueva clínica Insparya en València

Tras las clínicas que el grupo tiene en Madrid y Marbella, Insparya València abre sus puertas este mes. La clínica situada en Avenida Cortes Valencianas, 15; contará con 1.600 metros cuadrados dedicados a la salud capilar, con 12 salas de microtrasplante capilar y 4 de tratamientos. Contará también con un amplio equipo de 90 profesionales entre médicos y enfermeras dirigidos por el doctor Portinha.

Sus 12 quirófanos premium están equipados con la última tecnología desarrollada por el grupo Insparya. Un ejemplo de ello es el revolucionario robot Dual Extraction Device, que permite extraer el doble de unidades foliculares en la mitad de tiempo y con mayor precisión, lo que implica una reducción del daño en el cuero cabelludo. Esta tecnología, propia de Insparya, permite implantar el máximo número de unidades foliculares en un solo día, llegando a más de 4.000 en solo seis horas, lo que reduce el tiempo de cada cirugía en un 50%.

Además, la nueva clínica Insparya en València contará con 4 salas para tratamientos capilares como la mesoterapia capilar (MesoHAIR, desarrollada por el equipo de investigación de Insparya), PRP (plasma rico en plaquetas) y el Láser de baja intensidad con el casco Low Level Laser Theraphy, que permite el estímulo tanto de la circulación capilar, como el aumento del pelo de calidad por parte de la unidad folicular.

Paulo Ramos, CEO y fundador del grupo Insparya, afirma que “la inauguración de València es un hito importante para nuestro liderazgo en España y un paso más en nuestro compromiso con la expansión internacional hacia el liderazgo mundial de la industria médico capilar. Esta clínica está enteramente diseñada y construida desde cero por los arquitectos de Insparya y estamos muy orgullosos de cómo será el resultado”.

Si quieres hacer una valoración capilar gratuita puedes concertar tu cita rápido y sin esperas escribiéndoles por whatsapp a través de www.insparya.es

Dónde está Insparya: