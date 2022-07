Puede que esta información te interese porque sientas que con los años las noches de desenfreno te pasan cada vez más factura a la mañana siguiente. Puede que, incluso bebiendo cantidades muy reducidas de alcohol sufras malestar cuando te levantas.

Sea como sea, la pastilla que previene la resaca y que ha sacado a la venta una compañía británica supone una gran noticia para muchas personas. Esta píldora se llama Myrkl, y se trata de la primera píldora que descompone hasta el 70% del alcohol ingerido en tan solo una hora. La empresa asegura que "su efecto está clínicamente probado".

No obstante, la marca no quiere que se normalice el consumo abusivo del alcohol, ya que las personas que ya conocen no han tardado en llamar al suplemento "la píldora de antes de beber".

Por este motivo, advierte que su producto está pensado para las personas adultas que consumen alcohol de manera responsable para que al despertarse se sientan "lo mejor posible, ya sean profesionales ocupados, padres jóvenes o personas mayores que desean mantener una vida social activa", explica Håkan Magnusson, CEO de Myrkl.

Por el momento solo está a la venta online y únicamente en la página web de la empresa británica y por el precio de 30 libras, lo que se traduce en unos 35 euros aproximadamente. Finalmente, Myrkl ha especificado que los comprimidos no están indicados para mujeres embarazadas, lactantes o entre menores de 18 años por posibles efectos adversos.