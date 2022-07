Con la llegada del verano, llega un clásico de las consultas de los otorrinos y los médicos generales, la otitis. Así lo corrobora el doctor Rafael Ramírez, jefe del servicio de Otorrinolaringología de IMED Valencia, "casi todos los veranos me preguntan que hay que hacer para las otitis. Lo primero es entender que hay muchos tipos de otitis ya que cualquier inflamación del oído es considerada una otitis. Unas revisten menor gravedad y otras más. Si tocamos la oreja del paciente suavemente con el dedo y salta de dolor, en la mayoría de los casos estaremos ante una otitis externa”.

Qué factores favorecen la aparición de otitis

El doctor Ramírez indica que “normalmente los pacientes son niños que han estado mucho tiempo expuestos al agua en la piscina o la playa. La humedad provocada por el baño prolongado acaba causando una irritación en el oído externo que favorece el crecimiento de bacterias y hongos".

“Las condiciones en las que se encuentre esa agua también pueden estar influyendo, por ejemplo un pH alto, una mala administración de productos desinfectantes, favorece la aparición de bacterias. Además, debido a la humedad suelen aparecer pequeñas inflamaciones, eccemas que nos pican y, si nos tocamos, si manipulamos el oído todavía tenemos más opciones de tener este tipo de infecciones", asegura el otorrino.

Como afirma el Dr. Ramírez, "este tipo de otitis son casi más un problema de piel que un problema de oído. Habitualmente la gente viene preocupada porque el dolor es muy intenso. Normalmente es más aparatoso que grave. Hay pacientes, como los diabéticos, con los que hay que tener más cuidado. Si no mejoran pasadas dos semanas con un tratamiento correcto deben de ser revisados por un otorrinolaringólogo”.

Cuando hemos tenido una otitis externa y la hemos tratado. La posibilidad de tener otra ese año aumenta. Esto es debido sobre todo a que la piel ha quedado debilitada y, también, a que la propia infección y los tratamientos administrados han eliminado los microorganismos beneficiosos que están en nuestra piel y por lo tanto dejan hueco a otros que pueden producir infecciones.

Qué debemos hacer ante un caso de otitis

La primera recomendación del doctor es clara, ser tratados por un especialista. Lo segundo es entender que aunque el dolor sea intenso es raro que este tipo de otitis revistan gravedad. El otorrino puede ofrecer una inspección más profunda que el médico general, que les van a dar un tratamiento correcto, pero a veces si no limpiamos el oído o acondicionamos el oído para que el tratamiento funcione estas otitis puede alargarse o incluso degenerar en otitis por hongos que cuestan más de quitar y son muy molestas.

"Muchos pacientes nos preguntan cómo se limpia el oído y yo siempre les digo que se ha de limpiar con el codo. Cualquier manipulación que hagamos del oído puede llevarnos a una otitis externa, también podemos meter la cera para dentro y después va a ser más problemático para el médico tratar esa otitis. Limpiarse con palitos de los oídos está completamente desaconsejado. Al manipular el oído también aumentamos la secreción de cera, por lo tanto no debemos manipular y limpiar en casa los oídos al igual que tampoco hay que frotarse o manipular los ojos con las manos ", concluye el doctor.

“Los pacientes con otitis deben evitar el baño mientras continúen con las molestias y con el tratamiento que normalmente suele ser con antibióticos y corticoides tópicos” como nos indica el doctor.

¿Es recomendable el uso de tapones en casos de otitis?

“Un tema controvertido es el uso de tapones para el baño. En el caso de las otitis externas hay facultativos que lo recomiendan. En mi caso prefiero reservar el uso de tapones a pacientes con perforaciones de la membrana timpánica o con tubos de ventilación. En mi opinión, si se trata de un oído sano, el uso de tapones tiene inconvenientes. Lo primero es que no protege totalmente y también puede causar pequeños traumatismos sobre una piel que ya está debilitada por la humedad. Además, el mismo tapón puede contener microorganismos que ayuden a que prospere la infección”.

”Para mi es mucho más efectivo un cuidado estricto del agua del baño, evitar tocarse los oídos y utilizar algún producto antibacteriano y secante tras el baño. Yo suelo utilizar el alcohol boricado, pero también existen otros productos como el ácido acético”.

También hay que tener cuidado en la ducha e intentar que no entre agua y mucho menos agua con jabón. "Cuesta solucionar muchas otitis si no se sigue el tratamiento y las recomendaciones a rajatabla. A veces nos encontramos con pacientes con otitis que duran todo el verano porque no se ha sido rigurosos con el tratamiento. El camino a seguir es medicación, no tocarse el oído, no bañarse hasta que no se resuelva del todo y si tienen un problema acudir al especialista", concluye Rafael Ramírez,jefe del servicio de Otorrinolaringología de IMED Valencia.