La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé seis millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera para este fin de semana, por lo que es necesario aumentar la precaución y realizar una conducción segura para evitar accidentes que pueden tener importantes secuelas en la salud.

Tal como explica el doctor Jaime Alonso, responsable de la unidad de tráfico y traumatólogo de Vithas Valencia 9 de Octubre, “son muy frecuentes las fracturas de costillas, los traumatismos torácicos y abdominales, esguinces cervicales, traumatismos craneoencefálicos (TCE) o lesiones en columna, entre otros, que implican largas sesiones de recuperación para la víctima. En este proceso, la rehabilitación con fisioterapia cobra una especial importancia, no solo para recuperar la movilidad, que en ocasiones es irreversible, sino también para evitar deformidades o problemas respiratorios”.

“Por muy corto que sea el trayecto, -subraya el profesional-, los niños deben de viajar con su correspondiente sistema de retención infantil correctamente abrochado y los adultos con cinturón. Un accidente a 45 km/h sin cinturón es el equivalente a una caída desde un tercer piso”.

Una vez en la carretera, hay que guardar la distancia de seguridad y la velocidad debe ser la señalada en la vía por donde se circula. Otros consejos prácticos que se dan desde la unidad de tráfico son: “Tener clara la ruta, -subraya el profesional-, incluso compartirla con algún familiar que no participe en el viaje, así como anotar el número de asistencia y emergencia, o también puedes hacer uso de aplicaciones de geolocalización. Además, se debe llevar siempre el depósito del combustible lleno; realizar descanso en la conducción cada dos horas; conducir con una buena hidratación de agua; no sacar el brazo por la ventanilla y no conducir con chancletas, o descalzo”.

