Son las 8.30 de la mañana de un día cualquiera en València. La doctora Basi Martínez se prepara para recibir a un nuevo paciente al que realizará un trasplante capilar. Es una de las cinco intervenciones que se realizarán durante la mañana en la clínica Insparya – Cristiano Ronaldo es uno de sus propietarios-. Es el único centro en la ciudad que tiene capacidad para realizar tantas intervenciones de forma simultánea y, por eso, tienen una larga lista de espera, aunque sólo lleven cinco meses implantados en la capital del Túria. “la aceptación ha superado todas las expectativas”, explica Martínez, quien asegura que parte de la alta demanda se debe a que “todos los pacientes salen muy contentos”.

Cabe destacar que Insparya apuesta por la innovación para mejorar el proceso. Desarrollan herramientas propias que reducen el tiempo de intervención, la calidad del cabello trasplantado y la supervivencia de las unidades foliculares. Un valor añadido determinante a la hora de destacar sobre sus competidores.

Antes de cada intervención, los doctores detallan a cada paciente el proceso de la cirugía resolviendo las dudas más habituales

¿Necesito un trasplante?

Según Martínez, una de las primeras dudas que asalta a las personas con problemas capilares – pueden ser hombres, lo más habitual, pero también mujeres – es qué tipo de tratamiento capilar necesitan. Existen diferentes tipos de tratamientos, pero es importante subrayar que el único definitivo es el trasplante capilar. Como alternativa, especialmente para personas con el cabello debilitado, en la clínica Insparya desarrollan varias técnicas para fortalecer el cuero cabelludo.

Al margen del trasplante, en la clínica Insparya realizan diferentes tratamientos para “prevenir la caída, fortalecer y rejuvenecer el pelo”, especifica la doctora Martínez. Algunos de ellos son la mesoterapia capilar, MesoHair+, el casco láser de baja frecuencia – surge tras una amplia investigación por parte del equipo de profesionales de la firma – y el plasma rico en plaquetas.

Y es que las personas, independientemente de su edad, pueden necesitar tratamientos diferentes. “Hay pacientes con alopecia severa con 20 años y otros, con 60, que solo tienen el cabello debilitado”, explica Martínez.

Sin embargo, la doctora sí que confirma uno de los grandes mitos de la alopecia: la genética. “Es común la androgenética en los varones. Si el padre o el abuelo la tiene es un potencial paciente capilar en el futuro o bien ya lo es en el presente”, afirma con rotundidad.

VALORACIÓN

Diagnóstico e intervención

Tras concertar una cita en la clínica Insparya – ya sea presencial o de forma telemática-, el equipo médico realiza un diagnóstico clínico, “en el que se determina cuántas unidades foliculares se necesitan, si el paciente es subsidiario de un posible implante capilar o no y, en su caso, el tratamiento necesario”.

Si se decide por someterse a un trasplante capilar, únicamente es necesario un preoperatorio, que se realiza una semana antes de la intervención. Ésta, con una duración aproximada de seis horas, requiere una recuperación de tres días, con “reposo relativo en casa, principalmente, por la anestesia local que se utiliza” y, al cuarto día, se regresa a la clínica para el primer lavado de la parte receptora y, a partir de ahí, “puede mantener una vida normal”.

Sin embargo, en la clínica Insparya ofrecen un servicio integral con asesoramiento telefónico o por correo electrónico, “para resolver las dudas de los pacientes el mismo día de su consulta” y con un seguimiento de 18 meses, con revisiones al primer mes y en los seis, doce y dieciocho meses posteriores.

La satisfacción del paciente

Bien si el paciente se somete a una intervención, bien si se decanta por un tratamiento; el principal objetivo del equipo de profesionales de la clínica Insparya es conseguir la satisfacción de los pacientes, como Álvaro Fontenla, “de ver fotos con los cuatro pelillos, a verme ya el flequillo, poder peinarme, secarme con un secador, engominarme... Ahora me veo muy bien”.

Entre los pacientes, surgen muchas dudas y nervios antes de la intervención. Sin embargo, como narra Enrique Pérez, la profesionalidad del equipo médico de Insparya es clave. “Me decidí por Insparya fundamentalmente por dos razones, primera por la acogida. Me generó mucha confianza. Los equipos muy profesionales me explicaron claramente en qué consistía la intervención y la segunda razón fue que fueron muy realistas con las expectativas que yo tenía y me aclararon muy bien hasta dónde podía llegar y cuál podía ser el resultado”, explica.

Las claves para un cabello duradero

La durabilidad del trasplante capilar tiene dos razones de éxito. Por un lado, la genética del cabello implantado y, por el otro, una buena realización del implante. Para ello, en la clínica Insparya se sirven de la mejor e innovadora aparatología. Una tecnología propia desarrollada en su centro de investigación propio, Insparya Science and Clinical Institute, dirigido por el Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del grupo; donde cuentan con los mejores profesionales e investigadores en salud capilar.

La técnica utilizada consiste en la extracción con la aparatología más innovadora y, a continuación se analiza cada unidad folicular con el microscopio. “Esto sirve para clasificar los folículos entre aquellos idóneos para ser trasplantados o los que están dañados y se descartan porque su debilidad haría caer el cabello injertado”, explica la doctora Basi Martínez.

Este procedimiento es el resultado de la amplia trayectoria de la firma Insparya – cuenta con más de 13 años de experiencia, en los que ha atendido a más de 45.000 pacientes en sus diez clínicas (3 en España, 6 en Portugal y 1 en Italia) – y su fuerte apuesta por la investigación, con una inversión de dos millones de euros en investigación tecnológica y biomédica.

“Para tener los mejores avances del mercado, realizamos una importante apuesta por la investigación”, explica la doctora Martínez. “Para Insparya, nuestro trabajo es mucho más que un negocio, porque generamos un importante componente personal y emocional con los pacientes y esto nos hace querer estar continuamente en la vanguardia en salud capilar”.

Tras cinco meses en València, el equipo de médicos de la clínica Insparya – formado y procedente de Madrid – está encantado: "Personalmente, València ha sido una sorpresa. Sabíamos que era una ciudad con muchas posibilidades, pero se han superado las expectativas".