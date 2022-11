El ejercicio terapéutico, pautado siempre por un profesional sanitario como el fisioterapeuta, es una de las herramientas más indicadas para mejorar la salud de aquellas personas con patologías, lesiones o dolor que le incapacitan para su vida diaria. Por ello, es importante que estas personas busquen la ayuda de un profesional cualificado, colegiado y que ofrezca garantías de calidad asistencial sanitaria.

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) aseguran que “cuando hay lesión, patología o dolor, el ejercicio es terapéutico y, por lo tanto, sí o sí, siempre debe ir de la mano de un fisioterapeuta”.

Si lo que se busca es hacer actividad física sin más, hay otros profesionales pero “si el objetivo del ejercicio que se prescribe es el de mejorar el dolor, adaptar los tejidos a la carga por el desuso o lesión, mejorar las capacidades neuromusculares y cardiometabólicas y, sobre todo, recuperar la función de la persona en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria...es ejercicio físico terapéutico. En estos casos, el profesional capacitado y con conocimientos para manejar un paciente con esta problemática es, sin duda, el fisioterapeuta”, explica el fisioterapeuta colegiado Jesús Rubio.

El perfil profesional del fisioterapeuta

El fisioterapeuta es un profesional sanitario que tiene un alto conocimiento en ciencias del cuerpo humano como anatomía, fisiología, biomecánica, patología, razonamiento clínico, neurobiología del dolor, etc. Además, durante sus estudios profundiza en diferentes ámbitos como la traumatología, la neurología, la ginecología, la oncología, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio o la pediatría para comprender las necesidades de los pacientes. A ello se suma, que dispone de amplia formación en prescripción y tratamiento mediante ejercicio terapéutico del sistema de movimiento humano.

Como subraya Jesús Rubio, todo paciente con un problema de salud que realice ejercicio debe hacerlo bajo la supervisión de un fisioterapeuta por varios motivos: “porque no debe correr el riesgo de ponerse en manos de alguien que no tenga conocimientos sobre su problema, porque el fisioterapeuta es el profesional que mejor calidad asistencial puede ofrecer según los estándares sanitarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en definitiva, porque es el profesional que mejor tratamiento planteará en base al razonamiento clínico según cada caso concreto” explica.

Tras una completa exploración y valoración, el fisioterapeuta prescribirá el ejercicio más adaptado a cada persona en función de su dolencia o lesión. Haciendo un símil, el ejercicio terapéutico sería como una pastilla, que tiene su indicación concreta, una frecuencia específica y una dosis justa para una determinada dolencia. “Al igual que no se toman determinados medicamentos sin el seguimiento de un profesional de la medicina, no se puede realizar determinados ejercicios terapéuticos sin la prescripción y control de un fisioterapeuta”, afirman desde el ICOFCV.

Beneficios del tratamiento fisioterapéutico

¿Qué beneficios tiene? El ejercicio terapéutico guiado por un fisioterapeuta permite mejorar la movilidad del paciente, la coordinación, el equilibrio, la fuerza y la capacidad cardiovascular, así como prevenir lesiones, disminuir o eliminar el dolor, restaurar la función articular y muscular y mejorar el estado de salud en general.

“La fisioterapia no es un gasto sino una inversión ya que ha demostrado ser muy costo-efectiva, evitando la visita a múltiples especialistas e intervenciones que no han mostrado buenos resultados y puede acelerar los plazos de recuperación del paciente en cuanto a la discapacidad se refiere. Además del corto plazo, cuando un paciente acude al fisioterapeuta para hacer ejercicio guiado, los resultados que vemos en el medio y largo plazo son muy satisfactorios porque se consiguen grandes mejoras en la calidad de vida de las personas. Pongo por ejemplo el caso de pacientes geriátricos, oncológicos, sedentarios o con trastornos musculo-esqueléticos crónicos, donde el ejercicio bien prescrito es fundamental para mejorar sus capacidades, minimizar los efectos adversos de la farmacoterapia sobre el sistema inmunológico o influir positivamente en procesos de envejecimiento que muchas veces pueden condicionar la calidad de vida de una persona”, explica Jesús Rubio.

Concentración de fisioterapeutas y pacientes el 2 de diciembre

Las funciones del fisioterapeuta están claras y la evidencia las respaldan. Por ello, el ICOFCV alerta al gobierno valenciano, más en concreto al conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, y a la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, sobre las posibles consecuencias de la Ley 2/2022 de la Generalitat Valenciana, que entrará en vigor a inicios del 2023. El decano del Colegio de Fisioterapeutas, Josep Benítez, subraya que tal cual está redactada, “su artículo 9 abre la puerta a que profesionales no cualificados y no sanitarios puedan intervenir con personas con lesiones y patologías, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos al no tener estos la formación sanitaria necesaria para ello”.

Por ello, el Colegio de Fisioterapeutas ha convocado una concentración para el próximo viernes 2 de diciembre, a las 11h, en las puertas de los hospitales de la Comunitat Valenciana y de las universidades donde se imparte la titulación. Bajo el lema “Ejercicio con lesión o patología, igual a fisioterapia. Por nuestros pacientes, modificación del Artículo 9 Ley 2/2002”, fisioterapeutas, estudiantes y pacientes reclamarán conjuntamente que el ejercicio terapéutico sea dirigido por un profesional sanitario.

El decano del ICOFCV ya ha trasladado la preocupación del colectivo por este tema a todos los partidos políticos con representación parlamentaria con los que ha mantenido un encuentro en las últimas semanas. En concreto, Josep Benítez se ha reunido con el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en les Corts, José Juan Zaplana; con el portavoz adjunto del Grupo VOX en las Cortes, José María Llanos; con la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó y el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Jesús Pla; con la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Martínez, y el portavoz adjunto del partido en las Cortes, José Chulvi; y con la síndica y portavoz de Sanidad del Grupo Unides Podem, Pilar Lima.

“Todos se han comprometido a buscar soluciones para evitar cualquier interpretación errónea de esta Ley que pueda poner en riesgo la salud de los ciudadanos y confiamos en que así sea. Desde el colegio no vamos a dejar de trabajar ni de luchar para conseguirlo”, afirma Josep Benítez.