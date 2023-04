La vida de Bárbara Congost cambió radicalmente cuando a su hijo le detectaron una enfermedad de las consideradas como “raras”. Hasta entonces, este tipo de dolencias no formaban parte de sus preocupaciones diarias –“no nos movemos hasta que nos toca”, reconoce-; ahora, son su máxima prioridad. Las citas médicas han pasado a ser rutina. A su hijo lo tratan hasta 17 especialistas diferentes. Como presidenta de la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunitat Valenciana (Asemi) y vocal de Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) participa en no pocos coloquios y debates sobre el devenir de las enfermedades raras. Sin embargo, su máxima preocupación, su mayor temor, es que su hijo complete la transición de paciente neuropedriático a neurológico. “Casi suplico que no le den el alta pediátrica”, explica; incluso, confiesa que celebra cuando la posponen un año más.

El problema radica en que convertirse en un paciente adulto supone, en muchos casos, empezar de cero, con médicos especialistas que desconocen por completo cuál es la evolución de la dolencia de su hijo: “Estoy cansada de contar la misma historia una y otra vez”, relata. Su temor, sus circunstancias, son comunes entre los familiares de pacientes con enfermedades raras. La mayoría de las veces se corta el seguimiento médico de los pacientes y, en consecuencia, el acceso a posibles nuevos tratamientos. Para dar visibilidad a esta problemática y analizar la situación del tratamiento de las enfermedades raras en España y, concretamente, en la Comunitat Valenciana; el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, el Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa y el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras (Ciberer), en colaboración con Roche Farma España, celebraron el coloquio “Enfermedades raras en la edad adulta” que reunió, el pasado martes en València, a diferentes representantes de la sanidad española para debatir acerca de una problemática que padecen cerca de tres millones de personas en España, es decir, el 6,32 % de la población en nuestro país. El evento contó con la partición del Dr. Juan Vázquez, neurólogo del Hospital Universitario La Fe, especialista en atrofia muscular espinal (AME); el Dr. José Miguel Lainez, jefe de servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de València y presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN); el Dr. José Navarro, director médico del Hospital Clínico Universitario, especialista en Atención Primaria; y la ya citada Bárbara Congost. Todos ellos estuvieron acompañados por Federico Pallardó, profesor de la Universidad de València y coordinador del programa de Enfermedades Raras de Incliva, quien actuó como moderador. Una Atención Primaria vertebradora La angustia de Bárbara la comparten los especialistas presentes en el coloquio. Todos lamentan esta “brecha” que se debe, principalmente, a una falta de comunicación entre profesionales provocada, en parte, por las carencias del sistema informático de la red asistencial. Entre las propuestas para facilitar la transición hacia la edad adulta, el Dr. Lainez propuso la creación de una consulta de transición en la que participen “el especialista que lo ha estado llevando hasta este momento y el que se encargará de su seguimiento futuro”. “No sería tan complejo porque el número de pacientes no es tan elevado”, afirmó. En esta línea, el Dr. Vázquez reconoció que, desde su departamento, mantienen una buena comunicación con el departamento de neuropediatría. “Tecnológicamente, no hay ningún impedimento para que la comunicación sea efectiva, pero el problema es la precariedad de los sistemas de gestión de la información del paciente”, apuntó. La AP aboga por concentrar el seguimiento de estas dolencias como hizo en su día con la diabetes u otras enfermedades Otra de las soluciones planteadas fue transformar a la Atención Primaria en eje vertebrador, es decir, que fuera la encargada de realizar el seguimiento de las enfermedades raras, como ya ocurre con otras patologías más frecuentes como la diabetes. Sin embargo, según el Dr. Navarro, los médicos de familia “necesitamos formación” para hacer el seguimiento a la media de 10 o 15 pacientes con enfermedades raras atendidos por cada médico de Atención Primaria a lo largo de su vida profesional; así lo marcan las estadísticas. “Los médicos hacen lo que pueden y se fían de lo que les digo, pero no sé si eludo algún dato relevante para ellos”, explicó Congost. Sin embargo, el Dr. Vázquez considera que ésta no es la solución: “No es una buena estrategia porque los pacientes con enfermedades raras son minoritarios. Sí lo es facilitar la comunicación entre la Atención Primaria y los especialistas”. Gestión de los recursos Los principales proyectos de la Conselleria de Sanidad se centran en la vertebración de la Atención Primaria y la salud mental en relación con el resto de especialidades. Para el Dr. Ventura, es importante “aprovechar este flujo” para realizar avances en relación con el seguimiento y tratamiento de las enfermedades raras basados en la transversalidad. En este sentido, se busca aprovechar “el conocimiento existente en ciertos nichos médicos” de modo que repercutan en “beneficios para la atención global de los pacientes”. Los planes de los responsables sanitarios se topan con los límites presupuestarios de la Administración -la sanidad es el departamento con mayor dotación presupuestaria en la Comunitat Valenciana, después del de personal- y con “las prescripciones y normativas europeas con las que somos respetuosos”. Sin embargo, el Dr. Ventura confesó preocuparse porque “los productos más beneficiosos o esperanzadores puedan llegar a los pacientes”. De hecho, admitió que, en muchas ocasiones, “trabajamos en el filo de la navaja, anticipando la llegada de un tratamiento cuando estamos en condiciones de hacerlo”, aunque confesó que “no siempre es posible”. Asociaciones de pacientes En su parte final, el debate basculó hacia la investigación y la fórmula de la colaboración público-privada defendida por todos los participantes: “No podemos basarnos únicamente en la Administración”, arguyó el Dr. Lainez. Por su parte, el Dr. Vázquez expuso el modelo existente en otros países -Italia o EE.UU. son algunos ejemplos- en los que los pacientes financian íntegramente ensayos clínicos –“han cogido las riendas”- con la recaudación conseguida en maratones televisivos u otro tipo de eventos solidarios. “Es fundamental el empoderamiento de las asociaciones de pacientes porque son la punta de lanza”, esgrimió. Los participantes defendieron la colaboración público-privada con el empoderamiento de las asociaciones de pacientes Esta afirmación colisiona, frontalmente, con el modelo del asociacionismo español “con muchas asociaciones pequeñas, de carácter muy familiar”; en Feder, por ejemplo, “somos un total de 411 entidades”, relató Congost. A esta casuística se suma la disparidad de enfermedades raras, hay más de 7.000 diagnosticadas, por la que las reclamaciones de las asociaciones son dispares. Al final, “consigue financiación la enfermedad con mayor incidencia, con más pacientes”. Tras una hora de debate, el profesor Pallardó quiso concluir el coloquio con cierto optimismo: “Las políticas de enfermedades raras empezaron a finales del siglo XX y los tratamientos en la década de los 2000. Es un camino largo y tortuoso, pero se ha avanzado mucho en muy poco tiempo”. Los nuevos fármacos para la AME son un “antes y un después” La investigación es clave para ofrecer tratamientos a enfermedades raras que, hasta ahora, no contaban con ninguna fórmula para modificar el curso de la dolencia. Es lo que ha ocurrido con la atrofia muscular espinal (AME) para la que se han desarrollado tratamientos diferentes “gracias a la investigación y la lucha conjunta de los médicos y pacientes”, explicó el Dr. Juan Vázquez, neurólogo del Hospital Universitario La Fe durante el coloquio. “Es un antes y un después para ellos”, reconoció. Hasta ahora, la mayoría de los pacientes fallecía en la infancia; algunos “lograban sobrevivir gracias a los padres coraje”, a pesar de la dificultad de ofrecerles una atención multidisciplinar. A partir de ahora, algunos -los que respondan al tratamiento- podrán llegar a la vejez. Todo gracias a la investigación de una dolencia considerada de las “más frecuentes” entre las enfermedades raras. Su “elevada” incidencia entre la población ha facilitado su estudio. Sin embargo, no todos los pacientes tienen la misma accesibilidad a los nuevos tratamientos. Los motivos son diversos. En algunos casos, es porque los pacientes han dejado de ir al médico al pasar a la edad adulta, por lo que desconocen que su enfermedad tiene ahora tratamiento. En otros, es por la desigualdad en el diagnóstico, el acceso al tratamiento farmacológico o multidisciplinar. Ocurre en la Comunitat Valenciana. El Hospital La Fe es el único que realiza el cribado neonatal de la AME. “Si naces allí, tienes la suerte de tener un acceso precoz al tratamiento”, confesó el especialista, aunque quiso resaltar que la situación “es mejor que en otras comunidades autónomas”. De hecho, se estima que un diagnóstico precoz podría evitar el agravamiento del 31 % de los pacientes con enfermedades raras. Por eso, el doctor aboga por instaurar el cribado neonatal como ya ocurre en otros países, aunque destacó que “son las autoridades sanitarias las que nos tienen que facilitar herramientas para mejorar el cribado y el acceso a los tratamientos para los pacientes”.