La llegada del buen tiempo suele llevar asociada el deseo de deshacerse de los kilos de más acumulados durante el invierno. Lo habitual es que quien quiere adelgazar, desee hacerlo rápido. Para eso hay alternativas, pero no siempre tienen por qué ser las mejores. De hecho, los especialistas no recomiendas perder peso tan abruptamente, no sólo por motivos de salud, sino por las secuelas que puede dejar en la piel una pérdida de peso tan acelerada.

Relacionadas La dieta detox de 5 días que te hará perder hasta 7 kilos y eliminar la barriga