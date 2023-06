Presta atención a tu salud y a los sustutivos del azúcar que tomas. No solo basta con quitarse el azúcar de tu vida, hay que elegir bien con lo que acomapañas el café de mediodía o el colacao de buena mañana. Y es que la nutrición es donde más incertidumbres existen dada la altísima complejidad que hay en nuestro organismo y los sustancias que conservan los alimentos que ingerimos diariamente.

Por eso, habría que señalar que el consumo de un edulcorante artificial tiene un mayor riesgo de infarto de miocardio y de accidente cerebrovacular, también conocido como ictus. Pero no todos tienen ese efecto negativo. Así lo ha anunciado un estudio publicado en Nature Medicine, liderado por la Clínica Cleveland (Ohio, Estados Unidos) y realizada con más de 4.000 personas en Estados Unidos y Europa.

“Los edulcorantes como el eritritol se han puesto de moda rápidamente en los últimos años, pero es necesario investigar más a fondo sus efectos a largo plazo”, advierte Stanley Hazen, autor principal del estudio y presidente del Departamento de Ciencias Cardiovasculares del Instituto de Investigación Lerner y codirector del Servicio de Cardiología de la Clínica Cleveland.

¿Qué edulcurante es?

El eritritol, que se obtiene de la fermentación del azúcar del maíz, es aproximadamente un 70% más dulce que el azúcar y se usa como alternativa al azúcar o la sacarina porque no aportan calorías ni carbohidratos. Esa es su verdadera importancia: tiene un dulzor de un 70% comparado con el azúcar. Este edulcurante se suele recomendar para personas con obesidad, diabetes o síndrome metabólico para evitar su consumo de azúcar o calorías. Sin embargo, estas personas también corren un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares adversos, como infartos de miocardio e ictus. Aunque en el caso del eritritol, al ser un producto “generalmente reconocido como seguro” por la Agencia oficial del Medicamento (FDA), significa que no se requieren estudios de seguridad a largo plazo.

¿Cuál es su importancia?

Su interés radica en que apenas tiene contenido calórico (0,2 kcal por gramo). Una vez consumido se absorbe, pero apenas es metabolizado y abandona el organismo (el 90% se recupera a las 24 horas de la orina). Tiene la ventaja de que se absorbe casi en su totalidad en el intestino delgado y, por tanto, no llega al grueso, donde se encuentran la mayor parte de bacterias fermentativas que podrían producir molestias gastrointestinales, como puede suceder en el caso del sorbitol. Porque una vez ingerido, el eritritol no se metaboliza sino que pasa al torrente sanguíneo y se elimina a través de la orina. El cuerpo humano crea cantidades bajas de eritritol de forma natural, por lo que cualquier consumo adicional puede acumularse. El estudio mencionado advierte de que medir los edulcorantes artificiales es difícil y los requisitos de etiquetado son mínimos y a menudo no enumeran los compuestos individuales.

Más estudios

“Nuestro estudio demuestra que cuando los participantes consumían una bebida edulcorada artificialmente con una cantidad de eritritol que se encuentra en muchos alimentos procesados, se observaban niveles notablemente elevados en la sangre durante días, niveles muy superiores a los observados para aumentar los riesgos de coagulación”, explica Hazen.

Por eso, el estudio insiste en la importancia de “realizar más estudios de seguridad para examinar los efectos a largo plazo de los edulcorantes artificiales en general, y del eritritol en particular, sobre los riesgos de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, sobre todo en las personas con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular”.