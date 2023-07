El k√©tchup es, probablemente, una de las salsas m√°s conocidas y populares del mundo, con permiso de la mayonesa. Se trata de una sabrosa salsa de tomate que sirve de acompa√Īamiento a multitud de platos, como las patatas fritas, los huevos fritos o muchos bocadillos.

Su origen se encuentra en el ketsiap chino, una salsa que acompa√Īaba el pescado y la carne, pero que no ten√≠a tomate. Los ingleses lo importaron en el siglo XVIII y no fue hasta un siglo despu√©s, en 1876, cuando el norteamericano Henry J. Heinz le a√Īadi√≥ tomate e invent√≥ lo que hoy conocemos como k√©tchup.

Qué pasa si tomas kétchup todos los días

El k√©tchup se elabora con tomate y sal como productos b√°sicos a los que, despu√©s, se les a√Īade az√ļcar, vinagre y mezclas concretas de especias y hortalizas. Lo habitual es comprarlo envasado y, a diferencia de la tradicional salsa de tomate, no incluye aceite entre sus ingredientes y, sin embargo, s√≠ mayor cantidad de az√ļcar que √©sta, que simplemente lo emplea para corregir el punto de acidez.

Es una salsa habitual en todas las mesas del mundo, sobre todo y especialmente en las que hay ni√Īos. Y es que se trata de un producto muy estimado por los m√°s peque√Īos de la casa, que pueden a√Īadirlo sin problemas casi a cualquier plato.

Sin embargo, ¬Ņalguna vez te has parado a pensar qu√© ocurre cuando tomamos habitualmente una salsa de este tipo? Pues seg√ļn diversos estudios, nada bueno para nuestro organismo.

Y es que el consumo continuo y masivo de kétchup puede generarnos numerosos problemas de salud como:

Enfermedades cardiovasculares: el k√©tchup contiene muchos az√ļcares y sodio, algo que puede aumentar los niveles de colesterol y triglic√©ridos y, por ende, afectar seriamente al coraz√≥n y las arterias.

Obesidad : la gran cantidad de az√ļcares del k√©tchup se traducen en un aporte excesivo de calor√≠as al organismo y, por tanto, un incremento del peso. Adem√°s, el super√°vit de glucosa disminuye la capacidad de absorci√≥n de las c√©lulas y, finalmente, se genera una resistencia a la insulina.

: la gran cantidad de az√ļcares del k√©tchup se traducen en un aporte excesivo de calor√≠as al organismo y, por tanto, un incremento del peso. Adem√°s, el super√°vit de glucosa disminuye la capacidad de absorci√≥n de las c√©lulas y, finalmente, se genera una resistencia a la insulina. Trastornos digestivos : el k√©tchup es una salda con muchos √°cidos, lo que puede provocar acidez y pirosis, por no hablar de no ser nada recomendable cuando se sufre de gastritis o √ļlcera g√°strica.

: el k√©tchup es una salda con muchos √°cidos, lo que puede provocar acidez y pirosis, por no hablar de no ser nada recomendable cuando se sufre de gastritis o √ļlcera g√°strica. Dolencias renales : el elevado contenido de sodio del k√©tchup ocasiona que suban los niveles de calcio en la orina, lo que se traduce en un aumento de la posibilidad de desarrollar c√°lculos renales.

: el elevado contenido de sodio del kétchup ocasiona que suban los niveles de calcio en la orina, lo que se traduce en un aumento de la posibilidad de desarrollar cálculos renales. Sistema inmune debilitado: la salsa kétchup no contiene fibra ni proteínas y su valor nutricional es mínimo, lo que puede degenerar en un sistema inmunológico frágil y que no cumpla correctamente su función.

Tomar todos los d√≠as k√©tchup no es, por tanto, una costumbre muy sana. En general, no se deber√≠a de abusar de las salsas, ya que suelen disparar el n√ļmero de calor√≠as y, sin embargo, su valor nutricional es escaso, algo que no beneficia a nuestro organismo.