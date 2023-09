¿A qué se dedica la Clínica Doctor Sampayo?

Nos dedicamos a tres vías: la medicina ortomolecular, es decir, la regenerativa o ‘antiageing’; la medicina estética; y cirugía capilar; pero se resume en medicina integrativa. Nos dedicamos más, por un lado, a la medicina estética antienvejecimiento a través de la medicina ortomolecular y, por otro, a la medicina capilar a nivel de microcirugía y mesoterapia genéticas.

¿Qué es la alopecia?

Es la pérdida anormal de cabello. Es un sinónimo de calvicie.

¿Cuáles son las principales causas de la caída del cabello?

Una de las más generales es la caída androgenética, es decir, por nuestra propia genética o nuestras propias hormonas. En concreto, se refiere a la conversión informativa de la testosterona, que es la libre testosterona. Esta, en sus receptores 19A1 y 5DA1 y 2 estimula o no, lo que provoca que el pelo grueso se va haciendo cada vez más fino hasta el punto de que va desapareciendo. De ahí que, en los pacientes que van teniendo una pérdida activa, las zonas tienen cada vez más vello en vez de pelo, es decir, van siendo cada vez más finos, más finos.

Entonces, ¿los genes juegan un papel clave en la caída del cabello?

Al 99 %. La genética es la base en casi todo lo relacionado con la medicina, pero en este caso mucho más, ya que está implícito en los niveles de receptores. Estos pueden ser o no afines o no a la dihidrotestosterona, que en este caso es hormonal, es decir, es genética de cada uno y hacen que vayamos teniendo cada vez más calvicie y más pérdida de cabello.

¿Y también se produce por herencia familiar?

Suele ser por herencia familiar, porque al final la genética no es otra cosa que la suma de los genes ‘más fuertes’. Esa herencia genética muchas veces se cree que es por herencia del padre, pero normalmente suele ser de la madre. Por eso a veces preguntamos por los hermanos de la madre.

¿Hay alguna otra causa aparte de los genes que puedan provocar la caída del cabello?

Sí. Normalmente, a pesar de que la mayoría de las veces decimos que es por genética, por supuesto también tiene una una parte muy importante que es a nivel hormonal, excluyendo las enfermedades graves o autoinmunes que son las que provocan ciertas pérdidas de pelo como las areatas. Las pérdidas normales de cabello, quitando las genéticas, suelen ser por problemas, por ejemplo de estrés (que es el más común) o por aumento de cortisol. Esto incrementa la adrenalina, la testosterona, la testosterona libre, etc. y, en consecuencia, provoca un afinamiento del pelo. Pero además, por épocas de estrés, por aumento de cortisol, también hay una pérdida de cabello muy, muy importante. Aunque, normalmente, por los cambios hormonales ocurren pequeñas pérdidas momentáneas u ocasionales que sí podemos revertir de una forma mucho más fácil.

¿Qué tipo de cliente suele acudir a su clínica?

Hay de todas las edades. Esto es así porque cada edad suele tener un grupo de problemas que son afectos al tiempo en el que vives, la edad, etc. Y entonces, muchas veces viene gente muy joven con pérdidas momentáneas de pelo, ya sea por ejemplo, debido al estrés por los exámenes, por sus primeros trabajos, etc. Gente joven que incluso ya va perdiendo bastante pelo. Es decir, en estas generaciones siguientes, se va viendo como el pelo cada vez se pierde mucho antes.

Luego ya hay un rango de edad a partir de los 30 y pico 40 años, que algunos vienen para prevenir y mejorar la caída que llevan arrastrando años. Y a partir de esa edad en adelante suelen ser ya la mayoría para cirugía, esto es, que ya han perdido totalmente esa unidad folicular y ahora no les queda otra que someterse a una pequeña intervención -indolora totalmente- de microcirugía capilar. Y ahí es donde recuperan el estado inicial del cabello que tenían.

Entonces, la mayoría se sitúa en el rango de los 18-50 años. Desde 50 en adelante tenemos también muchos pacientes que son casi todos para cirugía, ya sea porque se han hecho una cirugía previa y quieren repoblar; ya sea porque tienen alopecia difusa y, después de combinar ciertos fármaco,s mejoramos lo que tienen y se hacen la microcirugía capilar para redensificar todo o porque quieren repoblar la zona frontal. Pero son edades en las que la pérdida ya ha ocurrido de forma definitiva en ciertos puntos. Sin embargo, los más jóvenes aún tienen esa posibilidad.

¿Ha dicho que cada vez se pierde pelo mucho antes?

Sí, según la estadística, perdemos pelo cada vez antes. Pero esto puede ser por factores como el estrés. El estrés que se vive ahora en el día a día es muchísimo mayor que hace 40 años; la alimentación y la calidad de la comida tampoco es la misma que hace 40 años. La micronutrición y la macronutrición juegan un papel fundamental para la vida, para la salud y, por lo tanto, para el cabello que, al final, es el que ‘recibe los tóxicos’.

¿Qué tratamiento ofrecen en su clínica?

La idea que siempre queremos que el paciente tenga clara es que lo primero de todo es averiguar realmente de dónde viene [la pérdida de cabello]. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros sabemos que el 99 % son androgenéticas, no todas las genéticas son iguales. Es decir, tú no eres como yo, yo no soy como mi hermano... Ni siquiera dos gemelos son iguales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un test genético en el que podamos valorar todas aquellas posibilidades que puedan hacer que ese cabello se esté cayendo. Analizamos desde vaso dilatadores antiandrogénicos, prostaglandinas, vitaminas, minerales… Todo aquello que sus receptores nos indiquen que hay una absorción menor o mayor. Entonces nosotros lo primero que hacemos es un test de ADN.

Una vez hecho el test de ADN, lo mandamos al laboratorio, y con los resultados que obtengamos realizamos la sesión con el paciente. Ahí se le explica, en primer lugar, cuál es el resultado genético. Le explicamos que hemos captado una gran cantidad de receptores, en este caso, enfocados a la estructura capilar, y vemos qué es lo ideal para conseguir que mejore el pelo, que engrose, que aumente su densidad e inclusive, lo más importante, que deje de caer de forma casi definitiva o definitiva.

En resumen, lo que hacemos es un test genético para saber qué tipo de alopecia tiene y qué la causa. Con esto tendremos una herramienta muy útil que nos permita ofrecer un tratamiento mucho más personalizado y eficaz. Es decir, conocemos la causa de la alopecia, que es fundamental para aplicar un tratamiento adecuado.

La prueba genética que hacemos tiene que proporcionar una solución para tratamientos a partir de 175 millones de alternativas terapéuticas. Es una locura. Y con esto, en dos semanas, vemos los resultados. A partir de ahí, analizamos cada uno de los genes receptores que nos han enviado; vemos qué fármacos actúan sobre esos genes; qué porcentaje de probabilidad de efectividad tienen esos fármacos sobre esos genes. Entonces, seleccionamos el mejor tratamiento combinado, y hacemos una fórmula tanto oral, tópica o infiltrada exclusiva para el paciente. Con eso, conseguimos algo que hace años no teníamos. Hace años teníamos tres medicaciones, pero ahora tenemos a nuestra disposición 40 formas de hacerlo. Aparte de que la terapia genética es indudablemente el presente de las cirugías capilares o tratamientos capilares.

Tengo entendido que analizan unos 48 genes…

En realidad, analizamos 13 genes y 48 variantes genéticas.

¿Y los resultados que obtienen es que el pelo no vuelva a caer?

El problema se resuelve totalmente. Ahora bien, se resuelve siempre y cuando no haya una falta total de cabello. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un paciente que te viene con una alopecia total, es decir, que no tiene pelo en la parte de arriba de la cabeza. Por mucha genética que tú puedas hacer allí, si no hay folículo o cabello al que estimular, evidentemente no podemos mejorarlo. Ahí sí que habría que hacer una cirugía capilar.

Ocurre, por ejemplo, en el caso de un paciente estándar que quiere mejorar sus entradas. Si no hay nada en ellas, lo que hacemos es una microcirugía capilar. ¿Qué ventaja tiene? Pues que al realizar un test genético, sabemos exactamente qué medicación o qué vitaminas, minerales y oligoelementos tenemos que utilizar para que, tanto el pelo que hay en la zona receptora en la que hemos hecho la microcirugía, como en el resto de pelo o de cabello sea homogéneo, es decir, que los injertos crezcan engrosen y no caigan. ¿Por qué? Porque el que le ponemos no cae al estar exento del factor hormonal o genético.

¿Pero qué sucede cuando se hace una cirugía a la zona frontal, pero el resto de pelo que tiene no lo operamos? Pues que ese pelo seguirá su afinamiento, su caída, hasta que al final se quede sin pelo porque es su genética. Sin embargo, con este tratamiento mejoramos lo que el paciente tiene después de la microcirugía. Así, conseguimos que la zona donde no hay nada quede totalmente homogénea, es decir, una microcirugía definitiva.

Entonces, ¿sí que hay tratamientos definitivos contra la alopecia?

Sí, totalmente. Pero siempre salvaguardando la escala de alopecia. ¿Existe tratamiento para un paciente que está totalmente calvo de la zona de arriba? Sí, porque ahí hacemos extracción de pelo, de la zona del pecho, de la barba, incluso de las piernas y de la parte temporal occipital de la cabeza.

¿Qué es la mesogenética?

La mesoterapia genética es la combinación de oligoelementos, vasodilatadores, vitaminas, antiandrogénicos personalizados en cantidad, en formulación, dependiendo de la absorción y la estimulación de los receptores del paciente. La mesoterapia es la técnica de inyección. Por ejemplo, la mesoterapia capilar es la técnica de inyección capilar; la mesoterapia corporal es la técnica de inyección corporal. Antes se llamaba mesoterapia. Pero ahora, como nos basamos en la genética, lo llamamos mesogenética porque es la mesoterapia genética, es decir, la combinación que se realiza a través de tu genética.

¿Cuál es la situación de la medicina capilar hoy en día?

Bueno, actualmente la medicina capilar está en constante evolución porque, año tras año, van saliendo nuevas novedades. Por ejemplo, hace un año, yo mismo estuve hablando en un congreso sobre la micropunción, sobre la estimulación de fibroblasto del colágeno, etc. a nivel capilar. Nos encontramos en un momento muy dulce porque tenemos muchas alternativas para solucionar muchísimos problemas capilares y es un avance constante. Es decir, aunque tenemos soluciones, cada vez siguen saliendo más. Cada vez hay más empresas, más multinacionales, más farmacéuticas que están peleando por conseguir fármacos más totales y completos, con menos efectos secundarios. Estamos en un momento de crecimiento exponencial de esta parte de la de la medicina.

Aparte de la cirugía que ustedes practican, tengo entendido que existen medicamentos como el Minoxidil…

Bueno, el Minoxidil es un vasodilatador que se usa para la hipertensión. A dosis muy bajas, se ha demostrado que mejora el pelo, es decir, dilata y mejora un poquito. Pero hay que juntarlo con un antiandrogénico. Pero cuando una persona toma un Minoxidil, ¿qué garantías tenemos de que le está funcionando? Ninguna. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que el Minoxidil debe ‘sulfatarse’, es decir, activarse. Cuando yo tomo una medicación, esta se activa y funciona. ¿Pero qué sucede si mis receptores ‘no la usan’? ¿O si no se ‘activa’? Que no funciona, que la estoy usando para nada.

En este caso, el test genético es muy interesante porque nos dice si el Minoxidil funciona, qué vasodilatadores o que androgénicos funcionan o no. Te voy a poner un ejemplo mucho más curioso: yo me hice el test genético a mí mismo. Resulta que, como no ‘sulfataba’ el Minoxidil, no me hacía nada.

Hasta ese punto, es interesante que tanto la comunicación médico-paciente sea perfecta como que la interpretación de la genética sea brutal. A todo el mundo se le da Minoxidil o Finasterida. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como el test de ADN.

¿El problema de la alopecia está muy extendido en España?

Sí. Hasta ahora, éramos el primer país del mundo con calvicie y ahora somos el segundo. El primero es República Checa.

¿A la gente le cuesta aceptarla?

Cada vez menos. A día de hoy es una cirugía estética totalmente normal, totalmente asumida por todo el mundo. La cirugía capilar, hasta hace bien poco, era algo que no se llevaba bien porque parecía que era un problema y ahora se está asumiendo mucho mejor y mucho más que es una alternativa estética más como otra cualquiera. Y cada vez está muchísimo más aceptado. Ya no es tan tabú como lo era antes. En algunos casos sigue siendo un tabú, pero cada vez muchísimo menos.

¿Y asumir el hecho de quedarse calvo?

Sí, cuesta aceptarlo. Bueno, hay gente que lo lleva muy bien, pero el 90 % no lo llevan bien en absoluto. No se acepta por igual. La gente que lo suele aceptar es gente que, o bien, bajo mi punto de vista, o no conoce realmente los tratamientos efectivos que hay a día de hoy -totalmente indoloros y sin efectos secundarios-, o bien porque también los hay que lo aceptan. Perfecto, eso es genial también, pero ya te digo que, a día de hoy, les cuesta a la mayoría, si no, no habría tanta demanda de medicina capilar.

Hace unos años se puso de moda ir a Turquía para someterse a este tipo de tratamiento. ¿Sigue teniendo la misma fuerza a día de hoy o aquí en España se pueden encontrar tratamientos similares?

Hace años estaba Turquía porque tiene una legislación sanitaria que provoca que los precios sean muchísimo más económicos. Es decir, aquí se paga a un equipo de enfermeros como 10 o 15 veces más al día de lo que cobran allí. Entonces, aquí puedes pagar, por ejemplo, por una cirugía 200 € a un enfermero y allí pagan unos 30 o 40 euros todo el día por las cirugías que sean. Y también, ojo, no le quitemos mérito: hay médicos y equipos muy buenos en Turquía.

Pero es verdad que en España podemos dar algo al paciente que creo que es lo más importante: una garantía. ¿Cuál? Pues que cuando tú te vas a Turquía y te operas, la mayoría de las veces hasta hace poquito, volvías otra vez y los médicos no estaban o era otro. Aquí, cuando tú te operas, en España tienes unas leyes que te protegen, tienes una ley que obliga al médico a hacer ciertos protocolos, y eso al final te da también muchas garantías. En resumen, el precio ahora es menor aquí y, además, te dan una garantía de tratamiento y una respuesta. Por tanto, te da más seguridad.

Por último, la microcirugía capilar que realizamos basándonos en la ingeniería genética es lo que hace realmente que el resultado sea definitivo. Es decir, se aúnan las fuerzas de la microcirugía con las de la ingeniería genética para que el resultado sea mucho mejor, mucho más estético y, por supuesto, que perdure mucho más tiempo.