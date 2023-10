El síndrome del impostor, el efecto Matilda, los techos de cristal, el efecto tijera... Los campos de la sociología y la psicología están llenos de etiquetas que confluyen en una verdad incómoda: la de las mujeres, especialmente en los ámbitos científicos y técnicos, ha sido y sigue siendo una carrera profesional llena de obstáculos.

«Las mujeres no se permiten a sí mismas cometer errores». Fue una de las frases que dejó el debate que, esta semana, protagonizaron tres mujeres referentes en el ámbito científico e investigador en España. Entre ellas, una mujer joven, precisamente, de la generación que está destrozando techos y complejos. Sara García Alonso (León, 1989), licenciada en Biotecnología, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y astronauta de reserva en el cuerpo de la Agencia Espacial Europea, participó en la mesa redonda «La mujer en la ciencia», celebrada esta semana en CaixaForum y organizado por Fundación QUAES (impulsada por Ascires Grupo Biomédico). El encuentro tuvo lugar tras la proyección, por primera vez en València, del documental «El camino inverso», que narra la trayectoria del oncólogo Mariano Barbacid.

Límites autoimpuestos

La joven leonesa protagoniza desde hace meses una intensa agenda mediática y educativa, ejerciendo de aquello que más se echa de menos: un ejemplo rotundo de éxito femenino. Y ha sacado algunas conclusiones: «Creo que los jóvenes no perciben tanto esa diferencia de género y esos roles tan establecidos (en las generaciones anteriores). Pero sí, de alguna forma, están influenciados por cómo las generaciones anteriores les educan. Y eso les condiciona. Una cosa que he notado y que me ha sorprendido negativamente es que las mujeres no se permiten tanto cometer errores. Sienten el cometer un error como fracasar. Ese miedo al fracaso, que no es un fracaso sino parte de un aprendizaje, hace que no lo intenten. ‘Si existe margen de error, no lo hago’. Y se autolimitan. Lo percibo más en mujeres jóvenes que en chicos jóvenes».

En el encuentro de esta semana, la astronauta reserva compartió espacio e ideas con dos referentes de la ciencia valenciana de una generación anterior: Anna Lluch, catedrática emérita de Medicina de la UV y coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama-INCLIVA; y Concha López, catedrática de Biología Celular en la Facultad de Medicina.

Techos de cristal que persisten

El encuentro permitió contrastar miradas forjadas en dos tiempos, pero coincidentes en lo sustancial sobre la realidad de las mujeres en los laboratorios. Concha López abrió el melón de los techos de cristal: «Hice Ciencias Biológicas. Éramos 200. Ya al principio había un 50 % de mujeres, pero solo 5 entramos en investigación, especialmente universitaria. El resto, escogieron otras opciones. Estuve en distintos centros de investigación. La entrada no era fácil. [...] Tenemos la conciliación de la vida familiar, que complica a la hora de pedir proyectos, sacarse los sexenios de investigación, porque puedes perder años. En los primeros años se facilitaba más que los jefes de proyecto fueran hombres. Eso fue cambiando».

Anna Lluch coincide en el diagnóstico. «Las mujeres éramos el 50 % ó 60 % en la Facultad de Medicina. Pero llegar a los lugares de ser jefe de sección, jefe de servicio, profesor titular,… esto era casi inalcanzable. En los espacios de poder tenemos unos techos de cristal. Muchos los fabricamos nosotras, porque piensas que tienes que estar dedicada al cuidado familiar, a los hijos, y no puedes hacer una carrera de investigación». Ellas superaron esas barreras invisibles y hoy coinciden en que la situación esta cambiando.

Efecto tijera

Es el «efecto tijera», apunta Sara García, en referencia a la desigual presencia entre hombres y mujeres conforme se asciende en el escalafón de una organización, aunque ellas sean mayoría en la base. «Suscribo muchas de sus experiencias. La calidad como investigadora no depende del sexo. Es una cuestión de probar méritos y valía. Lo que sí he notado es que había más mujeres en la carrera, muchas iniciaban una investigación pre-doctoral. Pero a medida que llegabas a los puestos de mayor responsabilidad, de mayor toma de decisiones, los porcentajes se invertían. Eso lo sigo percibiendo hoy. Quizá en esos puestos hay más endogamia. O son más discrecionales o no tan basados en méritos. Si esos puestos están copados por hombres puede que haya un sesgo a la hora de elegir. Creo que eso está cambiando», coincide.

Con tres mujeres referentes en el debate, la pregunta era inevitable: ¿Cuáles han sido sus referentes, las referentes de las que hoy son referentes? Ellas lo tuvieron difícil para encontrarlas. «Sí las ha habido (mujeres investigadoras), pero no nos las han contado. Tenemos a Concepción Aleixandre, una ginecóloga con la primera patente, o Josefina Barba, que firmaba con el apellido de su jefe. Desgraciadamente, sí las ha habido. Pero no se visualizan y creo que sería importante para la educación de las jóvenes. Tener ejemplos es lo que más llega, ver que hay otras mujeres que sí que llegan», apuntó Concha López.

Científicas invisibles

«¿Cómo sueñas con ser algo que no sabes que existe?», coincide la astronauta reserva de la ESA. «No conocía nombres de mujeres investigadoras. Había oído de Madame Curie, de lejos de Margarita Salas, y ha sido una figura clave en nuestro país. Pero no me llegaba, no accedía a esa información. No tenía referentes como tal. Conocí a mis primeros referentes en la universidad. Las primeras investigadoras que me enseñaron a trabajar en un laboratorio. Eran mujeres las dos. Es un problema de cara a las siguientes generaciones. Hay que darles ejemplos. Una joven que se plantea su futuro, meterse de lleno en una carrera de la que desconoce si vas a poder dedicarte, si vas a tener éxito, y no tienes ejemplos de mujeres. Es importante que vean que se puede, que las hay, y cada vez más», concluyó.