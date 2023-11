La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, por encima del cáncer, y el deporte es una herramienta de primera línea para prevenirla. Conocer nuestro corazón y realizar una actividad física adaptada a cada caso, es la recomendación de destacados cardiólogos y deportistas que se han dado cita para celebrar la VIII edición del Congreso Nacional contra la Muerte Súbita, organizado por la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 y la Fundación QUAES, impulsada por Ascires Grupo Biomédico.

Un encuentro anual que ha tenido lugar en el CaixaForum València y que ha reunido a médicos, deportistas y pacientes, para compartir información, experiencia y avances sobre la muerte súbita, una problemática social que cuesta la vida a unas 35.000 personas al año en nuestro país. “En España, en el año 2022, el 26% de las muertes se debieron a enfermedades del sistema circulatorio, por encima de las de cáncer, que supusieron el 24,8%. Hablamos de una de cada tres defunciones en nuestro país”, afirmaba la doctora Alicia Maceira, cardióloga y directora médica de Ascires, que ha ejercido de presentadora del encuentro.

Según un informe del European Journal of Preventive Cardiology, las personas que hacen algún tipo de actividad física regular reducen en un 33% las probabilidades de sufrir una muerte súbita, por lo que la recomendación en esta octava edición ha sido unánime: “El ejercicio físico es vida, solo que en presencia de una cardiopatía hay que ajustarlo a unos límites seguros”.

Y es que, “el deportista que ha sido diagnosticado de una cardiopatía puede seguir haciendo deporte. Existe una vida deportiva con cardiopatía, pero tiene que estar muy ajustada a ella. Sobre todo, tiene que ser valorado por un cardiólogo experto que conozca, no sólo las cardiopatías sino las demandas cardiovasculares de los deportes, para hacer una prescripción de ejercicio adecuada a cada caso y tener una vida deportiva más feliz, normalizada y segura”, afirma la Dra. Araceli Boraita, cardióloga de la Unidad de Investigación de Fisiología del Ejercicio, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid.

El sedentarismo, principal enemigo de las enfermedades cardiovasculares

La OMS en 1994 declaró el sedentarismo como problema de salud y señala que al menos el 60% de la población no realiza la actividad física necesaria. La obesidad, el colesterol, la hipertensión o la diabetes son sus consecuencias directas, todos ellos precursores de la enfermedad cardiovascular. En este sentido, José Durán, presidente de la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7, ha declarado: “Mi objetivo es concienciar a todos los que no se mueven, por miedo, de que la actividad física es necesaria para tener calidad de vida en la mayoría de los casos. Debemos mover nuestro corazón, de manera controlada, el miedo no te puede dejar sentado en un sillón”.

“Esperamos que, gracias a estos congresos, abanderados por deportistas de élite, podamos llegar a esas personas anónimas que no saben nada de su corazón, practiquen o no deporte. Hay una sociedad oculta con muchos problemas de corazón y mucha incertidumbre. La sociedad en general debe impregnarse de esta visión y revisarse, todos deberíamos conocer nuestro corazón y practicar aquella actividad física que esté en línea con él”, destacaba Durán.

El latido de los deportes minoritarios de competición

El evento ha continuado poniendo el foco en las peculiaridades del corazón del deportista. Un órgano diferente al del resto de la población por su adaptación a la práctica deportiva intensa. Este hecho hace que pueda ser diagnosticado de forma errónea o imprecisa, como por ejemplo con una falsa miocardiopatía dilatada, pues sus ventrículos son mayores. El equipo de cardiólogos ha puesto de manifiesto la importancia de conocer su singularidad, para ser evaluado con sus propios parámetros de referencia.

Y, dentro del mundo deportivo, esta VIII edición ha querido poner en relieve aquellos deportes que, necesitando entrenar igual que en los mayoritarios, y a pesar de que están haciendo que el deporte español llegue a lo más alto en disciplinas como el piragüismo o el bádminton, son poco reconocidos a nivel de la población en general. En representación de ellos, se ha contado con la presencia de Carolina Rodríguez, campeona española de gimnasia rítmica; Ramón Ejeda, triatleta; y Lucía Martínez, campeona española de paraescalada.

Sobre la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 trabaja desde 2009 para promover la investigación de esta enfermedad y concienciar sobre la necesidad de reducir la muerte súbita mediante la cardioprotección de todo tipo de espacios. Con su impulso, más de 300 lugares públicos ya han sido cardioprotegidos con la implantación de desfibriladores.

La asociación se funda a raíz del triste fallecimiento de José Durán Guarasa, joven deportista que falleció de muerte súbita a los 15 años mientras jugaba un partido de fútbol en L’Hospitalet de Llobregat. Entre sus líneas de actuación también se encuentra el asesoramiento a familias afectadas, así como el desarrollo y la colaboración en diferentes proyectos relacionados, como congresos o eventos deportivos, y la donación de desfibriladores para espacios públicos.

Sobre Fundación QUAES

La Fundación QUAES es una organización sin ánimo de lucro dedicada a compartir los avances médicos y científicos entre pacientes, sociedad y facultativos. La vocación de esta organización, impulsada por Ascires Grupo Biomédico, es potenciar las sinergias de conocimiento de manera rigurosa y accesible, generando un punto de encuentro para conectar sociedad, ámbito académico y profesionales de la sanidad. Además, en este ámbito de innovación social colaborativa, la Fundación coopera con más de 100 asociaciones de pacientes de toda España.

La Fundación QUAES cuenta con dos cátedras, en la Universitat Politècnica de València (UPV) y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), dedicadas a impulsar la investigación en campos que hagan progresar la medicina y acercar los avances científicos a la sociedad. La cátedra QUAES en la UPV es un claro exponente en biomarcadores de imagen, mientras que la cátedra QUAES en la UPF es un referente en Medicina Nuclear y Big Data.