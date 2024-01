La lepra és una malaltia crònica que afecta fonamentalment a la pell i als nervis. Els seus primers signes són taques pàl·lides de pell o entumiment en els dits de les mans i dels peus. Si no es tracta en fases primerenques pot ocasionar lesions progressives i permanents de la pell, els nervis, les extremitats i els ulls, generant paràlisis i discapacitats irreversibles.

La transmissió es realitza només a través de minúscules gotes expulsades pel nas i la boca. En contra de la creença popular, la lepra presenta un escàs contagi, que només es produeix en conviure amb la persona afectada en condicions desfavorables, mala alimentació i falta d’higiene, la qual cosa vincula la seua transmissió a situacions de pobresa i vulnerabilitat.

Per sort, esta malaltia és curable gràcies al tractament de la Poliquimioterapia i deixa de ser transmissible des de l’aplicació de la primera dosi.

La lepra en dades

La malaltia de la lepra va registrar 174.087 nous casos en el món en 2022, últim any de què existeix informació. La xifra suposa un augment del 23,8 % respecte als 140.594 casos localitzats en 2021. A més, està acompanyada per un increment de les deteccions en xiquets i xiquetes i amb discapacitats associades, segons dades recopilades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que la fundació Fontilles ha difós amb motiu del dia mundial, que se celebra anualment el 28 de gener.

El 28/01, último domingo de enero, celebraremos el #DMContraLepra. Una oportunidad para recordar que la lepra sigue afectando a miles de personas. Hemos resumido las principales características de esta enfermedad milenaria en una infografía. #CeroLepra pic.twitter.com/UT4d2FdqT0 — Fontilles (@fontilles) 22 de enero de 2024

El nombre de persones afectades que presenten discapacitats visibles en el moment de la detecció ha augmentat en un 12,8 %. Això evidencia «una detecció tardana, sovint a causa de la falta de consciència en la comunitat dels primers signes de la lepra, retard en la cerca d’atenció o capacitat limitada del sistema de salut per a reconéixer ràpidament la lepra» ha explicat la directora de Sensibilització i Voluntariat de Fontilles, Yolanda Sanchis.

La lepra a Espanya

En finalitzar l’any en 2023 hi havia a Espanya 16 persones en tractament per a la lepra, tres d’elles en la Comunitat Valenciana, la resta a Andalusia (3), Balears (3), Catalunya (2), Madrid (2), Canàries (1), Galícia (1) i La Rioja (1).

Com a malaltia tropical desatesa, l’eliminació de la lepra és una de les metes en l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Aquestes malalties oblidades, entre les quals també s’inclouen altres com el mal de Chagas, l’úlcera de Buruli, la filariasis limfàtica, la leishmaniasis o el dengue, afecten una sisena part de la població mundial i es donen en contextos d’extrema pobresa i, encara que es poden curar o previndre amb un cost baix, causen cada any la mort o la discapacitat permanent a centenars de milers de persones PER les dificultats de distribució del tractament als col·lectius afectats.