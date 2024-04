Los beneficios de tomar agua con limón y las 5 dolencias que puede prevenir

El agua con lim贸n es una de las bebidas m谩s populares que existen: es sana, no tiene calor铆as, resulta m谩s refrescante que el agua sola y, adem谩s, puede ayudar con algunas dolencias del organismo.

De hecho, de un tiempo a esta parte se han promocionado notablemente sus propiedades y beneficios y muchas son las personas que insisten en las bondades del agua con lim贸n, sobre todo si se ingiere por la ma帽ana y en ayunas.

Beneficios del agua con lim贸n

Desde luego, el agua con lim贸n es una maravillosa forma de hidratarse, especialmente para quien no gusta de beber agua sola. El lim贸n agrega sabor al cristalino l铆quido, lo que puede hacer que sea m谩s agradable de beber y, por lo tanto, te anime a consumir m谩s agua.

Pero, por otra parte, el lim贸n es una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunol贸gico, promueve la salud de la piel y facilita la absorci贸n de hierro en el cuerpo. Desde este punto de vista, agregar lim贸n al agua puede ser una manera f谩cil de aumentar tu ingesta diaria de esta vitamina esencial.

El lim贸n contiene una gran proporci贸n de vitamina C. / L-EMV

Las ventajas del consumo de agua con lim贸n tambi茅n alcanzan la digesti贸n, puesto que puede ayudar a estimular la producci贸n de jugos g谩stricos y mejorar la digesti贸n. No en vano, el 谩cido c铆trico del lim贸n puede ayudar a descomponer los alimentos m谩s f谩cilmente dentro del est贸mago.

La p茅rdida de peso es otra de las propiedades que se achacan al agua con lim贸n. Se ha sugerido que esta bebida puede ayudar a adelgazar por dos factores: por un lado, el agua en s铆 misma puede colaborar a suprimir el apetito, mientras que por otro, la fibra pectina del lim贸n puede mejorar el proceso de digesti贸n de los alimentos.

Cinco enfermedades que combate el agua con lim贸n

Las bondades y nutrientes del agua con lim贸n han llevado incluso a sugerir esta bebida como un complemento perfecto para colaborar a la hora de combatir ciertas enfermedades y mejorar la salud en general.

Estas son las cinco dolencias que se cree que el agua con lim贸n puede contrarrestar o, al menos, ayudar a luchar contra ellas.

PI

Resfriado y/o gripe

El lim贸n es una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que puede fortalecer el sistema inmunol贸gico y ayudar a combatir infecciones virales como el resfriado com煤n y la gripe. Adem谩s, el agua caliente con lim贸n puede ayudar a aliviar la congesti贸n nasal y el dolor de garganta, proporcionando un alivio temporal de los s铆ntomas. Si tambi茅n le a帽adimos miel, la combinaci贸n puede ser un excelente aliado contra estas dolencias invernales.

Problemas digestivos

El agua con lim贸n puede ayudar a estimular la producci贸n de jugos g谩stricos, lo que puede mejorar la digesti贸n y aliviar los s铆ntomas de indigesti贸n, acidez estomacal y estre帽imiento. El 谩cido c铆trico presente en el lim贸n tambi茅n puede ayudar a descomponer los alimentos m谩s f谩cilmente en el est贸mago.

C谩lculos renales

En numerosas ocasiones se ha sugerido que el agua con lim贸n puede ayudar a prevenir la formaci贸n de c谩lculos renales al aumentar la producci贸n de citrato en la orina. El citrato puede prevenir la formaci贸n de cristales de calcio, que son una de las principales causas de la aparici贸n de c谩lculos renales en el organismo.

El agua con lim贸n alberga numerosas propiedades y puede incluso ayudar a combatir algunas dolencias. / L-EMV

Halitosis

El agua con lim贸n tiene propiedades antibacterianas que pueden colaborar a la hora de combatir las bacterias que causan el mal aliento. Adem谩s, el 谩cido c铆trico que contiene el lim贸n puede estimular la saliva, algo que ayuda a eliminar las bacterias y los restos de comida en la boca.

Inflamaci贸n

El agua con lim贸n tambi茅n puede contribuir a reducir la inflamaci贸n del cuerpo debido a su contenido de vitamina C y a sus propiedades antioxidantes. La inflamaci贸n cr贸nica se ha relacionado con una variedad de enfermedades, como dolencias card铆acas, diabetes y artritis, por lo que consumir agua con lim贸n regularmente podr铆a ayudar a reducir el riesgo de estos problemas de salud.

No obstante, es necesario se帽alar que el agua con lim贸n no es un tratamiento milagroso ni para las dolencias mencionadas ni para otras enfermedades. Es por esto que el consumo de agua con lim贸n no debe reemplazar nunca el tratamiento m茅dico indicado por un profesional de la salud.

Beber agua con lim贸n es una adici贸n saludable a una dieta equilibrada y un estilo de vida activo, pero siempre es mejor consultar con un m茅dico antes de hacer cambios significativos en la dieta o estilo de vida, especialmente cuando se intenta manejar una enfermedad.