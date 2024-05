Diagnóstico prenatal: cómo saber el estado de bebé

Aproximadamente entre un 3 y un 5% de los embarazos presentan alteraciones, que pueden aparecer de forma espont谩nea o incluso pueden deberse a factores hereditarios. Es por ello que con un diagn贸stico prenatal de la mano de profesionales es importante para la salud del beb茅 y de la mam谩. La doctora Mar铆a Hueso, jefa de la Unidad de Diagn贸stico Prenatal del Hospital Quir贸nsalud Valencia y del Centro M茅dico Quir贸nsalud Mercado de Col贸n arroja luz sobre el diagn贸stico prenatal y las pruebas que se realizan.

Detectar posibles anomal铆as en el feto es posible gracias al diagn贸stico prenatal, un conjunto de pruebas y procedimientos realizados durante el embarazo. Estas pueden incluir ecograf铆as, an谩lisis de sangre materna, pruebas gen茅ticas y pruebas invasivas como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades cori贸nicas. El objetivo principal es identificar cualquier problema de salud en el feto lo antes posible para que se puedan tomar decisiones informadas sobre el tratamiento.

Las alteraciones en el feto pueden pueden responder a factores hereditarios o bien aparecer espont谩neamente. Por eso resulta conveniente tener un asesoramiento reproductivo previo al embarazo, mediante la historia familiar, personal y reproductiva , que mida los riesgos de anomal铆a fetal en un pr贸ximo embarazo.

El diagn贸stico antes del nacimiento permite un seguimiento adecuado del embarazo y la programaci贸n de cuidados postnatales desde el inicio, as铆 como comunicar a los padres el problema cuanto antes para que puedan decidir qu茅 pasos dar a continuaci贸n.

Primeras pruebas de diagn贸stico prenatal: el screening combinado

Es imprescindible una valoraci贸n ecogr谩fica en semana 12 (se realiza en cualquier embarazo), para el estudio morfol贸gico inicial y valoraci贸n del riesgo de cromosomopat铆as con marcadores ecogr谩ficos (incluye la translucencia nucal y la medici贸n del l铆quido de la piel de la nuca).

A los resultados obtenidos se le a帽aden unos marcadores bioqu铆micos obtenidos por un an谩lisis de sangre a la gestante y se calcula un riesgo num茅rico de trisom铆a 21 (s铆ndrome de Down), as铆 como de trisom铆a 18 (s铆ndrome de Edwards) y trisom铆a 13 (s铆ndrome de Patau).

Todas las mujeres embarazadas ser谩n sometidas a estas pruebas, independientemente de su edad. La ecograf铆a se realiza de la semana 11 a la 13+6 y la anal铆tica de la semana 8 a la 13+6. En el c谩lculo est谩 incluida la edad materna (a mayor edad, mayor es el riesgo), y el resultado es una probabilidad num茅rica.

Pruebas en caso de riesgo elevado de cromosomopat铆as

En el caso concreto de que el screeening combinado diera un resultado en el que el riesgo fuera alto, se explicar谩 a la paciente la recomendaci贸n de un test m谩s preciso, detallando las opciones del estudio del DNA fetal libre (que consiste en una anal铆tica de sangre a la madre) y las pruebas invasivas.

El primero evita el riesgo de p茅rdida fetal, y aunque es de menor precisi贸n que las segundas, la detecci贸n de la trisom铆a 21 es del 99% (y 97% para trisom铆a 18 y 13). Este test de DNA no es una prueba diagn贸stica, es de cribado, por lo tanto si sale de riesgo elevado, se debe confirmar el diagn贸stico con una prueba invasiva, biopsia corial o amniocentesis. Si el riesgo es bajo, es muy poco probable que el beb茅 este efecto de las cromosomopat铆as estudiadas. Tampoco estudia de forma completa las alteraciones cromos贸micas de los cromosomas estudiados, y s铆 detecta el sexo fetal. Los resultados est谩n disponibles en 3-6 d铆as.

Si el riesgo es muy alto, o la translucencia nucal fetal ecogr谩fica (l铆quido de la piel de la nuca) supera el percentil 99, se ofrecer谩 la realizaci贸n de una prueba invasiva (biopsia corial o amniocentesis), que puede acompa帽arse de una t茅cnica de diagn贸stico r谩pido a帽adida (FISH o QF-PCR, que permite tener el resultado para las principales cromosomopat铆as a partir de normalmente 3 d铆as) y microarrays (se utiliza para estudio de los genes, que son componentes de los cromosomas) . Se realizar谩 adem谩s un seguimiento ecogr谩fico al menos hasta la semana 20-22. Si el riesgo es intermedio, se informar谩 sobre la opci贸n del DNA fetal libre en sangre materna.

Para las pacientes que llegan tarde a la realizaci贸n de la prueba del primer trimestre, se ofrecer谩 el screening bioqu铆mico del segundo trimestre, consiste en una extracci贸n de sangre materna y se realiza a partir de la semana 14-19,6 semanas.

T茅cnicas invasivas para el diagn贸stico prenatal

鈥淟as t茅cnicas de las que hemos hablado son t茅cnicas de cribado, que estiman probabilidades de riesgo. Para saber el resultado 100% seguro, ante riesgo elevado de las pruebas, recurrimos a las pruebas invasivas, que permiten estudiar el cariotipo completo鈥, explica la doctora Mar铆a Hueso.

La elecci贸n de una u otra depende del momento del embarazo y de la alteraci贸n a estudio. De hecho, el riesgo de p茅rdida fetal en manos experimentadas es del 0,1-0,5% y los expertos recomiendan reposo 24h. Los resultados de los cromosomas m谩s frecuentemente afectados est谩n en 3-7 d铆as, y el definitivo, al tratarse de un cultivo celular, est谩 en tres semanas. 鈥淟as pruebas no son dolorosas, y por lo tanto no precisan anestesia鈥, como bien indica la jefa de la Unidad de Diagn贸stico Prenatal del Hospital Quir贸nsalud Valencia y del Centro M茅dico Quir贸nsalud Mercado de Col贸n.

Biopsia coria l: Se realiza una toma de muestra de placenta (corion), a trav茅s del c茅rvix (v铆a vaginal) o del abdomen materno. Se realiza de la 11 a la 13 semana (mejor en la semana 12).

l: Se realiza una toma de muestra de placenta (corion), a trav茅s del c茅rvix (v铆a vaginal) o del abdomen materno. Se realiza de la 11 a la 13 semana (mejor en la semana 12). Amniocentesis: Consiste en la extracci贸n de una muestra de l铆quido amni贸tico mediante punci贸n con aguja a trav茅s del abdomen.

Durante el estudio de las muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos, se pueden a帽adir las siguientes:

Fish/QF-PCR : En aproximadamente 48-72 h se pueden diagnosticar las alteraciones num茅ricas m谩s frecuentes de los cromosomas (21, 18 y 13, X e Y, estos 煤ltimos lo sexuales), por lo que a帽ade informaci贸n muy valiosa, mientras est谩 pendiente el cariotipo completo.

: En aproximadamente 48-72 h se pueden diagnosticar las alteraciones num茅ricas m谩s frecuentes de los cromosomas (21, 18 y 13, X e Y, estos 煤ltimos lo sexuales), por lo que a帽ade informaci贸n muy valiosa, mientras est谩 pendiente el cariotipo completo. Arrays: Es un estudio m谩s completo del DNA fetal, que se encuentra dentro de los cromosomas, y estudia los genes que lo componen. Puede estudiar hasta 120 s铆ndromes. El resultado se obtiene en 7-14 d铆as.

Cu谩ndo hacerse las ecograf铆as

En la Unidad de Ginecolog铆a de Quir贸nsalud Valencia y Quir贸nsalud Mercado de Col贸n cuentan con los medios necesarios para realizar las ecograf铆as 2D y ecograf铆as 3D a sus pacientes, para un control sobre el desarrollo fetal exhaustivo.

Las ecograf铆as en embarazadas se practican por ginec贸logos especializados y formados, que alcanzan el nivel de ecograf铆a requerido por la SEGO. Aunque es la prueba principal del embarazo y detecta gran parte de los defectos morfol贸gicos, no es diagn贸stica nunca al 100%, ya que existen defectos no visualizables ecogr谩ficamente durante el embarazo, o que no se visualizan a煤n en el momento de la ecograf铆a, por la edad gestacional, o alteraciones de la transmisi贸n ac煤stica materna, problemas de visualizaci贸n por la posici贸n fetal o escaso l铆quido amni贸tico鈥

Ecograf铆a de la semana 12

Se realiza de la 11-14 semana y estudia los defectos f铆sicos valorables en esta etapa temprana de la gestaci贸n, as铆 como marcadores de cromosomopat铆a como la translucencia nucal, el ductus venoso, flujo tricusp铆deo card铆aco, presencia de hueso nasal, tambi茅n se valora el flujo por las arterias uterinas maternas para estimaci贸n del riesgo de preeclampsia, que consiste en la hipertensi贸n materna causada por la gestaci贸n.

Se complementa con la anal铆tica de marcadores bioqu铆micos (fracci贸n 尾 libre de la gonadotropina cori贸nica, f尾-hCG, y la prote铆na placentaria A asociada al embarazo, PAPP-A), y permite estimar un riesgo num茅rico o probabilidad de trisom铆a 21, 18 y 13.

Ecograf铆a a partir de la semana 16

Para pacientes con riesgo elevado de alteraciones fetales, es un estudio morfol贸gico previo a la ecograf铆a de la semana 20, para el despistaje de malformaciones fetales importantes.

Ecograf铆a de la semana 20

Se realiza de la 18-22 semana (preferiblemente 20), consiste en un examen detallado completo de alta resoluci贸n del feto, a nivel externo e interno, para descartar malformaciones.

Ecocardiograf铆a fetal y neurosonograf铆a fetal

Se trata de un estudio exhaustivo card铆aco y cerebral fetal, respectivamente, que complementa a las ecograf铆as rutinarias.

Ecograf铆a 4D/5D

La tecnolog铆a avanza y con ella, las t茅cnicas aplicadas al 谩mbito sanitario. En el caso de las ecograf铆as 4D y 5D, estas permiten ver im谩genes muy similares a la realidad de partes del beb茅 como la cara o los miembros, y poder visualizarlo en movimiento en tiempo real (4D-5D), idealmente de la 26-28 semanas. En ocasiones no es posible obtener im谩genes de calidad, debido a la posici贸n fetal. Permiten ver ciertos defectos diagnosticados en la ecograf铆a tradicional diagn贸stica, que es 2D. Las ecograf铆as 4D y 5D son un complemento a la t茅cnica 2D, pero no la sustituyen.

Ecograf铆a de seguimiento del embarazo, de control y bienestar fetal

Se realiza en el tercer trimestre, de la semana 30-36, o en cualquier otro momento si se considera necesario. Se complementa con el Doppler-color, que permite la visualizaci贸n y el estudio de la vascularizaci贸n arterial y venosa fetal, y con la medici贸n y estudio de determinados par谩metros, valoran el bienestar fetal, fundamental en muchas ocasiones para controlar el seguimiento del embarazo y la programaci贸n de las visitas obst茅tricas , as铆 como de la finalizaci贸n del embarazo.

