Implantología inmediata, la solución en un solo día a los dientes perdidos

En España, se estima que unos 25 millones de personas han perdido, al menos, un diente. La edad, los malos hábitos y factores genéticos son las principales causas de que se produzcan esas pérdidas. Unas pérdidas que pueden ocasionar dificultades para masticar y complicaciones en la deglución, más probabilidades de que se inflamen las encías y de contraer una enfermedad periodontal, desgaste de las piezas dentales sanas, problemas de oclusión, así como dolores de cuello y migrañas.

De ahí que no es de extrañar que uno de los tratamientos odontológicos más demandados sean los implantes dentales. Cada año se colocan en España entre 1,2 y 1,4 millones de implantes por pérdida dentaria. “Es un tratamiento para mejorar la funcionalidad de la boca y por salud. De esta manera, el paciente puede masticar sin dolor y se minimiza la pérdida ósea que pudo provocar la caída del diente, ya que al recuperar el ejercicio de masticación se estimula de nuevo la formación ósea. Además, la colocación de implantes mejora la estética dental de los pacientes”, explica el doctor Carlos Baró Alonso, cirujano maxilofacial y responsable de la Unidad Dental de Vithas Valencia 9 de Octubre.

El equipo de la Unidad Dental de Vithas Valencia 9 de Octubre realiza una intervención. / Loyola Pérez de Villegas

La implantología dental es una de las técnicas más eficaces de rehabilitación dental, ya que ofrecen los mejores resultados en cuanto a duración, comodidad y estética al paciente para sustituir dientes irrecuperables. Frente a las tradicionales dentaduras postizas, los implantes dentales ofrecen una mejor fijación y evitan muchos de los problemas que causan las prótesis removibles, además mantienen la estética natural de la dentadura y su duración, con una buena higiene dental, es para toda la vida. De ahí que sea importante acudir a un implantólogo que garantice la calidad del tratamiento.

Implantes en una sola sesión

En este sentido, el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre dispone de una Unidad de Implantología Inmediata para reponer piezas dentales y lucir sonrisa en el mismo día. La experiencia y dedicación a la implantología dental del equipo ha permitido perfeccionar técnicas y protocolos, partiendo de diagnósticos precisos para proporcionar soluciones altamente satisfactorias.

A ello se une que la experiencia del equipo de cirujanos orales de la Unidad Dental de Vithas Valencia 9 de Octubre lo sitúa también como referente en los tratamientos de implantes en casos complejos. Los numerosos casos de atrofia maxilar severa tratados y los excelentes resultados alcanzados capacitan a este equipo para proporcionar a los pacientes tratamientos de implantes en los que no se pueden utilizar técnicas convencionales debido a la falta de hueso en el maxilar o a enfermedades periodentales avanzadas.

“En ambos casos, al paciente se le colocan los implantes y los dientes fijos en una misma sesión y abandona el hospital con unos dientes fijos altamente estéticos. Eso le permitirá, por ejemplo, recuperar la autoestima que, en muchos casos, se pierde por la falta de dientes”, comenta el profesional.

“De esta forma se recupera la calidad de vida perdida en solo unas horas: cuando el paciente sale de la unidad puede disfrutar de una sonrisa y de unos dientes funcionales, lo que le permite reincorporarse a su vida normal. Sin duda, el tratamiento que proporciona un mayor confort y durabilidad para reponer dientes perdidos o en situación irrecuperable es el de implantes dentales inmediatos”, afirma el doctor Baró.

Ventajas del entorno hospitalario

De hecho, el doctor Baró destaca que la unidad se encuentre en un entorno hospitalario, “nos permite tratar tanto los casos sencillos como abordar tratamientos más complejos. Los pacientes se encuentran en un ambiente controlado y tienen la seguridad de que si ocurre algún contratiempo contamos con todos los recursos del hospital para solucionarlo. Además, aquí tenemos acceso a quirófano para los casos más complejos y la recuperación se realiza en habitaciones del hospital, controlados y con la medicación que necesitan”.

El equipo de la Unidad Dental de Vithas Valencia 9 de Octubre. / Loyola Pérez de Villegas

Eso les permite también aplicar las técnicas de implantología dental más innovadoras. Entre ellas, el doctor Baró destaca el all in four, que reduce la cantidad de implantes que tradicionalmente se necesitan y en pacientes con poco hueso supone una alternativa a los incómodos injertos; los implantes cigomáticos, que son implantes que se atornillan en el hueso del pómulo, o los implantes subperiósticos realizados con mallas de titanio, que se adaptan a la anatomía de la mandíbula y se realizan específicamente para cada paciente.

Técnicas innovadoras

“Son técnicas menos invasivas que otras opciones, como los injertos de cresta ilíaca (hueso de la cadera) o calota craneal, con la que se consigue proporcionar un tratamiento de implantes a estos pacientes con falta de hueso. Además, son compatibles con la implantología inmediata con lo que estos pacientes pueden disfrutar de una nueva sonrisa desde el primer día”. A ello se une que “todos los tratamientos realizados en implantología inmediata tienen garantizados los implantes de forma ilimitada, siguiendo las pautas de mantenimiento indicadas por el profesional”.

El doctor Carlos Baró Alonso, cirujano maxilofacial y responsable de la Unidad Dental de Vithas Valencia 9 de Octubre. / Loyola Pérez de Villegas

Otro de los aspectos de la unidad que destaca el doctor Carlos Baró es el trabajo en equipo. “La implantología es una de las técnicas más complejas, ya que requiere una precisión absoluta en el diagnóstico, la planificación y la ejecución del tratamiento para que este se realice con éxito. Por ello es ofrecer realizar un enfoque multidisciplinar, donde las otras especialidades aporten para dar una solución a los problemas de salud bucodental del paciente, no solo a un problema concreto”.

Y es que, como cualquier otra dolencia dental, si no hay una correcta higiene dental y un buen control, los problemas pueden aparecer. Según la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), uno de cada cuatro pacientes con implantes desarrolla periimplantitis a medio plazo. De ahí que sea fundamental controlar la infección bacteriana, con una buena higiene dental y que a la hora de realizarse un tratamiento, los pacientes se informen bien y acudan a centros y consultas que ofrezcan garantías y prácticas seguras.