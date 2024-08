La seria advertencia de un farmacéutico: "Si te aprietas un grano de la cara te puedes morir"

Posiblemente no sepas que apretarte un grano puede acabar con tu vida. Y aunque te cueste creerlo, esto es así. En la cara tenemos el llamado "triángulo de la muerte", que es una zona facial en forma de triángulo que se extiende desde el puente de la nariz hasta las comisuras de los labios.

Este área incluye la nariz, el labio superior y la región inferior de los ojos. Se llama así porque está asociada con un riesgo elevado de complicaciones graves si se desarrolla una infección en esta zona. Ahora un farmacéutico, @farmaceuticofernandez en redes sociales, ha advertido de este peligro.

"Me ha salido un supergrano que me duele a morir, pero ¿por qué no lo aprieto? ¿Por qué no lo reviento y acabo con este sufrimiento? Pues porque podría morir de verdad. Que sí, que tú dirás 'qué exagerado, qué barbaridad, pues no habría yo muerto veces de todos los granos que me he apretado con anterioridad'", comienza exponiendo en un vídeo en su canal de TikTok.

Una mujer con acné. / RD

La razón por la que es peligroso explotar granos o manipular la piel en esta área se debe a la conexión directa entre las venas faciales y el sistema venoso cerebral. Las venas en el "triángulo de la muerte" no tienen válvulas, lo que significa que una infección en esta región puede propagarse más fácilmente al cerebro.

Esto puede dar lugar a complicaciones serias como trombosis del seno cavernoso, una infección en esta área podría viajar a través de las venas y causar un coágulo de sangre en el seno cavernoso, una cavidad venosa situada en la base del cerebro. Esta condición es potencialmente mortal y puede causar síntomas graves como dolor de cabeza, visión doble, fiebre alta y convulsiones.

Por otra parte, también podría provocar meningitis. Si una infección se propaga al cerebro, puede causar meningitis, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La meningitis es una enfermedad grave que requiere tratamiento médico inmediato.

Finalmente, apretar un grano en esta zona de la cara podría generar un absceso cerebral. Un grano infectado podría conducir a la formación de un absceso cerebral, que es una acumulación de pus en el cerebro. Esta condición es extremadamente peligrosa y puede causar daño cerebral permanente o la muerte.

Al final del vídeo, el farmacéutico tira de humor, y alude a las marcas que conlleva apretarse granos: "Y si no, especialmente en verano, te aprietas el grano, te da el sol y después se te queda una marquita para siempre, que es incluso peor".