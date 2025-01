Vithas Valencia 9 de Octubre incorpora al doctor Joan Ferràs como nuevo director médico.

El Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre acaba de incorporar al doctor Joan Ferràs Tarragó como nuevo director médico, un profesional con una destacada trayectoria en el ámbito sanitario. Originario de Castellón, es Doctor en Cirugía Ortopédica y Traumatología y premio al mejor médico interno residente (MIR) de España. Ha desarrollado su actividad clínica en todos los ámbitos del sistema sanitario, como en el Hospital de Líria o el Hospital La Fe, en el cual realizó su actividad asistencial como cirujano especialista en la unidad de referencia nacional CSUR de infecciones musculoesqueléticas y sarcomas.

Su pasión por los datos y el análisis le llevó a formarme en gestión sanitaria y a ejercer como subdirector del Hospital General de Castellón. Ha iniciado más de 20 proyectos de investigación y conseguido las más altas becas de investigación en el panorama nacional, incluyendo una beca del centro para el desarrollo tecnológico y la innovación (CDTI).

La gestión sanitaria, la investigación, la docencia y la clínica son los cuatro pilares que definen su actividad. Especialista en la elaboración y ejecución de protocolos de asistencia sanitaria y evaluación de sus resultados, es un apasionado de la investigación y ha desarrollado múltiples productos registrados bajo ley de protección intelectual en la Oficina Española de Patentes y Marcas, muchos de ellos bajo prioridad internacional.

Una sanidad moderna y organizada

Fundador de la revista Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, ha escrito más de 20 libros sobre gestión sanitaria, control y análisis de datos en entornos médicos, impresión 3D y realidad mixta. Amplio conocedor de las nuevas tecnologías, ha desarrollado sus propios sistemas de navegación quirúrgica basados en programación C++, así como sistemas de gestión y análisis de datos en entornos web y en Microsoft Access desde 2016.

Tal como explica el doctor Ferràs, “he optado por este nuevo reto para poder formar parte del grupo Vithas en continua expansión, con una visión acorde a una sanidad moderna y organizada, sustentada en los valores de sus profesionales como garantes de una atención eficaz en todos los aspectos organizativos y asistenciales” y afirma que cree "en el potencial de los recursos humanos como principal motor de los equipos en los que me integro, y creo que una buena dirección debe de ir encaminada a potenciarlos”.

Por su parte, el doctor José Luis Rey, director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, subraya que “la incorporación del Dr. Ferràs supone un nuevo apoyo a los objetivos de calidad y seguridad del paciente desarrollada por Vithas. Su calidad profesional y humana avalan su gestión”.