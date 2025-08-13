Hiperhidrosis, la enfermedad que padecen 250.000 valencianos y que se agrava en verano

El mes de agosto está siendo especialmente caluroso en la Comunitat Valenciana. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que los 20 primeros días del mes serán los más calurosos de toda la serie histórica, desde que hay registros, desde 1950. En este contexto tórrido, el impacto de las temperaturas extremas en la salud es evidente: el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III ya cifra en más de 190 las muertes atribuibles al calor y las noches muy cálidas provocan el aumento del riesgo cardiovascular y el insomnio.

Además de estos efectos directos, hay enfermedades que se ven agravadas por el calor. Una de ellas es la hiperhidrosis, una dolencia que padece entre el 3 y el 5 % de la población, es decir, cerca de 250.000 valencianos y valencianas. Aunque tiene incidencia es sus pacientes durante todo el año, el aumento de las temperaturas y el exceso de sudoración en zonas húmedas como la costa mediterránea, multiplican sus síntomas y sus posibles consecuencias. Entre ellas, infecciones o el desarrollo de complejos y trastornos de ansiedad social.

Los vaporizadores intentan mitigar el calor en el centro de València. / Germán Caballero

Qué es la hiperhidrosis

La hiperhidrosis es una enfermedad que provoca un exceso de sudoración en las personas que la padecen respecto al resto de la población, muy por encima de lo necesario por el organismo para regular su temperatura corporal. Esta se suele manifestar, principalmente en las axilas, las palmas de las manos y los pies y en el rostro; las zonas con los vasos sanguíneos más importantes y más superficiales y, por tanto, con mayor presión arterial.

Para los pacientes con hiperhidrosis, no es necesario estar realizando un esfuerzo físico excesivo para sudar, sino que experimentan la sudoración incluso en reposo o en situaciones sociales que generan ansiedad. Sin embargo, sí que es verdad que, con el aumento de las temperaturas, pueden ver aumentado su nivel de transpiración.

Complicaciones de la enfermedad

La hiperhidrosis presenta varios riesgos. El malestar físico y el exceso de sudor "pueden interferir gravemente en la vida cotidiana", expresa la responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma, Mar Santamaría. Entre las situaciones comprometidas, los pacientes evitan dar la mano por miedo a que esté empapada, se cambian varias veces de ropa al día e, incluso, rechazan a asistir a reuniones o eventos sociales. En los casos más graves, el impacto psicológico puede "desarrollar complejos, inseguridad o incluso trastornos de ansiedad social".

Hallazgo clave para tratar y mejorar la ansiedad y la depresión, así como otras alteraciones de la salud mental. / Levante-EMV

Otro de las consecuencias es ser la causa de infecciones, principalmente en los pies, como han alertado en reiteradas ocasiones desde el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV). "El aumento de sudoración suele deberse a una hiperactividad de las glándulas sudoríparas por una hiperestimulación nerviosa, motivada por situaciones que comportan tensión emocional o estrés, por la acción de sustancias farmacológicas, o por motivos térmicos”, explica Jorge Escoto, miembro de la directiva del colegio.

Cómo tratar la hiperhidrosis

Desde el ICOPCV, ofrecen varios consejos:

Utilizar calzado y calcetines transpirables. A ser posible, no usar los mismos zapatos dos días seguidos.

A ser posible, no usar los mismos zapatos dos días seguidos. Tener una alimentación equilibrada ; evitar la ingesta de alcohol, café, comida picante o el tabaco. Todas ellas favorecen la sudoración.

; evitar la ingesta de alcohol, café, comida picante o el tabaco. Todas ellas favorecen la sudoración. Garantizar una óptima higiene corporal.

Por su parte, Santamaria insta a la población con sudoración excesiva a acudir a un profesional sanitario para detectar las causa -"a veces puede estar relaciona con el consumo de ciertos medicamentos y sus efectos secundarios", explica- y, también, para determinar si es necesario recetar medicamentos para mejorar la hiperhidrosis y sus efectos. "Conocer esta condición, hablar de ella sin tabúes y saber que tiene tratamiento es el primer paso para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen", concluye.