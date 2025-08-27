Cómo acabar definitivamente con la hinchazón de los días previos a la regla

Los días previos a la llegada del período suelen ser jornadas en las que la mayoría de las mujeres refieren hinchazón abdominal y sensibilidad en el pecho. No es nada extraordinario. Los causantes de estos incómodos sintomas premenstruales son los estrógenos y la progesterona. Y la buena noticia es que se pueden solucionar o, al menos, mitigar.

Si tú también sueles experimentar una sensación de hinchazón unos días antes de que te venga la regla, has de saber que tienes una excelente forma de luchar contra ella y que, además, es muy sencilla, puesto que bastará con cuidar un poco tu alimentación para mejorar esos inconvenientes.

Por qué ocurre

Los síntomas premenstruales se deben al aumento de los estrógenos y la progesterona, que indican al cuerpo que está a punto para recibir un óvulo fecundando. Si no es así, el recubrimiento del útero se desprenderá y se producirá el sangrado característico del período.

Pero, antes, ese incremento en los estrógenos y la progesterona llevan al cuerpo a retener más agua y más sal de lo habitual, por lo que es habitual y normal que el vientre se abulte y el pecho se hinche y se torne mucho más sensible al tacto o cualquier movimiento.

Además, estos cambios hormonales también pueden afectar a la digestión y ocasionar una acumulación de gases, lo que aún provocará mayor sensación de hinchazón y pesadez durante los días previos a la llegada del período.

Sabiendo esto, lo lógico es intentar reequilibrar el nivel de estrógenos en el organismo. Y eso se puede conseguir con la alimentación.

Los síntomas premenstruales incluyen hinchazón abdominal y sensibilidad en el pecho, entre otros. / Levante-EMV

Tus mejores aliados son las semillas, las verduras de sabor amargo y las crucíferas. Incluirlas en tu dieta durante esos días puede ayudarte mucho a contrarrestar esos síntomas premenstruales.

Así, sólo debes apostar por añadir semillas a tus ensaladas, por ejemplo, y utilizar verduras como la endivia en lugar de lechuga. Asimismo, opta por consumir repollo o col en lugar de otra hortaliza durante las jornadas que más molestias te genere la menstruación.

El magnesio también te ayudará. Por lo tanto, además de contemplar la posibilidad de tomarlo como suplemento, sería interesante que te decidieses a tomar más verduras de hoja verde y a ingerir diariamente un pequeño puñado de frutos secos. De esta forma, incrementarás tus niveles de magnesio de manera natural y sin necesidad de tomar suplementos si no quieres.